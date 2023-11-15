Елегантна і блискуча: яку сукню Кейт Міддлтон обрала для вечірки у короля Чарльза

Принцеса Вельська обрала смарагдову сукню, розшиту паєтками від свого улюбленого бренду.

14 листопада король Чарльз відзначав свій 75-й день народження, і члени королівської сім'ї з'їхалися до Кларенс-гаусу на закриту вечірку. Що там відбувалося і як король відзначав ювілей у колі близьких, невідомо, але що вони одягли — папараці з'ясували. Щоправда, для цього їм довелося чергувати на вулиці. Кейт Міддлтон для вечірки свекра обрала смарагдово-зелену сукню з паєтками. Про це пише Daily Mail.

Образи інших дам з королівської сім'ї поки залишаються таємницею, але Кейт Міддлтон випромінювала гламур у святковій смарагдово-зеленій сукні з паєтками на блискучій вечірці з нагоди 75-річчя короля Чарльза.

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41-річну принцесу Уельську вчора ввечері помітили такою, що залишає Кларенс-хаус разом зі своїм чоловіком, принцом Уельським, близько опівночі.

Принцеса Уельська обрала смарагдову сукню, розшиту паєтками

Кейт мала дуже елегантний вигляд у смарагдовій сукні з переробленого поліестеру від Needle & Thread Alicia, прикрашеній паєтками.

Ефектне вбрання завдовжки до підлоги, яке продається за ціною 780 фунтів стерлінгів, має довгі рукави і високий комір.

Принцесі також належить схожа червона сукня від цього ж бренду, у якій вона була 2020 року на інвестиційному саміті в Букінгемському палаці. І в ній же вона вітала британців із Різдвом.

У Кейт є така ж сукня, але червоного кольору Фото: The Royal Family

Кейт обійшлася без дорогих прикрас, вибравши тільки сережки з діамантами, і уклала свої довгі темні локони з прямим проділом по центру, а гламурний макіяж підкреслив її бездоганний колір обличчя.

А принц Вільям мав шикарний вигляд у білій сорочці та піджаку, коли їхав з лондонської резиденції короля.

На святкуванні дня народження короля, як відомо, до них приєдналися його племінниця принцеса Беатріс, донька принцеси Маргарет леді Сара Чатто і племінниця монарха Зара Тіндалл та її чоловік Майк.

Чарльз відзначив свій 75-й день народження салютом, після чого у вівторок відбувся прийом у Національній службі охорони здоров'я.

Королівський салют із 41 гармати в Грін-парку в центрі Лондона, салют із 62 гармат у лондонському Тауері і салют із 21 гармати в Единбурзі ознаменували віху в житті Чарльза у вівторок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав у день народження короля Чарльза про найцікавіші факти з його життя.