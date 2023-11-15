Це ефектно: співачка Глої Бейлі одягнула відвертий образ від українського дизайнера

Зірка має приголомшливий вигляд в цій сукні

24-річна східно-американська співачка Глоя Елізабет Бейлі, більш відома під сценічним ім'я Chlöe, показалася у відвертій сукні від українського дизайнера.

Новими кадрами в спокусливому вбранні вона поділилася в своєму Instagram.

Зірка позує у дуже відвертій сукні-корсеті бежевого кольору, яка доповнюється фатином чорного кольору. На грудях сукня обрамлена камнями Swarovski. Доповнила образ дівчина прикрасами на шиї у формі хрестика викладеного дорогоцінними каменями, тонкими сережками на вухах, браслетом на правій руці та декількома каблучками на пальцях. Під сукню Глоя Елізабет Бейлі взула чорні босоніжки з грубим та високим каблуком.

Щодо зачіски та макіяжу. На світлинах співачка має яскравий вечірній макіяж та зверху заплетене волосся та розпущене кучеряве до низу.

Корсетна сукня бежевого кольору з шифоновими вставками спокусливо облягає привабливу фігуру співачки.

Відомо, що даний образ Глоя Елізабет Бейлі створений українським дизайнером Іваном Фроловим. За інформацією на офіційному сайті бренду, дане творіння кошиує 3 330 доларів США.

Нагадаємо, 58-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер у стильній фіолетовій сукні відвідала спільну вечірку Lele Sadoughi та SJP By Sarah Jessica Parker у Нью-Йорку.