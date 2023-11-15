Різдво близько: Дженніфер Лопес показала фото біля вбраної ялинки

Джей Ло позувала в шовковій червоній піжамі для нового рекламного кампейну.

Дженніфер Лопес натякнула, що Різдво близько і опублікувала нове фото в червоній шовковій піжамі біля прикрашеної ялинки. Фото співачки з'явилися в її Instagram.

Співачка продовжує свою співпрацю з італійським брендом Intimissimi. Тож знімок із різдвяним настроєм з'явився у святковій промокампанії бренду, присвяченій Різдву, що наближається.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

На новому фото Дженніфер позувала в чарівній шовковій піжамі.

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

"Починаю відчувати свято", — написала під фото Лопес.

Раніше Дженніфер Лопес уже з'являлася в рекламі бренду, тільки у більш відвертих образах. Вона позувала в мереживному кремовому комплекті з підв'язками для панчіх, а також в атласному пеньюарі.

Також вона демонструвала розкішний синій мереживний комплект.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес показала обстановку свого розкішного особняка, куди вона переїхала цього літа зі своїм чоловіком Беном Аффлеком. Будинок за 60 мільйонів доларів співачка обставила в мінімалістичному стилі і доповнила срібними і золотистими акцентами.

Втім, Бен Аффлек багато часу проводить зі своєю колишньою дружиною і матір'ю своїх дітей, актрисою Дженніфер Гарнер.

У колишнього подружжя троє дітей: 17-річна Вайолет, 14-річна Серафіна і 11-річний Семюель.

Бен і Дженніфер одружилися 2005 року на таємній церемонії на островах Теркс і Кайкос. Єдиними гостями були актор Віктор Гарбер, який і провів церемонію одруження, і його чоловік Райнер Андрісен.

Розлучилися Гарнер і Аффлек 2015-го, але зберегли дружні стосунки заради дітей.