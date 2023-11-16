Володимир Остапчук, ROXOLANA та Євген Кот з'явилися на прем'єрі "Першого коду" (Фоторепортаж)

У кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем'єрний показ фільму про український IT.

14 листопада у столичному ТРЦ "Гулівер" відбувся зірковий допрем'єрний показ одного з найочікуваніших українських фільмів року — "Перший код". Бюджет картини склав понад п'ятсот тисяч доларів. За задумом творців стрічки, фільм покликаний змінити уявлення світової громадськості та українців про український ІТ та підкреслити його вплив на світову ІТ-індустрію. Журналісти Фокуса побували на події.

Юла, Анатолій Анатоліч, Владислав Савченко, Артур Лерман

Три великі зали кінотеатру "Оскар" були заповнені вщерть. Понад п'ятсот гостей першими побачили "Перший код". Окремий зал був виділений творчій групі.

Володимир Остапчук із дівчиною

Підтримати прем'єру фільму "Перший код" прийшли зіркові гості: Roxolana, LAUD, Віктор Павлік, Вадим Гутцайт, Оксана Гутцайт, Ігор і Марина Фостенко, Володимир Остапчук з коханою, Ілона Гвоздьова, Євгеній Кот, Наталя Татаринцева, КІЛІММЕН, , Маша Данилова, Darisha, Ганна Маліновська, Марина Арістова, Макс Леонов, гурт SESTRA, Олена Вінярська, Юля Сенік, Олена Світлицька та інші.

Ілона Гвоздьова

Майже два роки виробництва в різний для України період вилилися в півторагодинний художньо-документальний фільм. Сценарій змінювався кілька разів. Після початку повномасштабного вторгнення сценаристка Тетяна Буренко приділила велику увагу кіберзахисту, коли триста тисяч айтішників об'єдналися, щоб дати гідну відсіч ворогу. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, як високоефективно спрацював застосунок "Дія" на окупованих територіях, де кожен міг передати координати ворога. Фаундери великих ІТ-компаній розповіли, з чого починався український ІТ-бізнес узагалі. І чому українські айтішники зараз найцінніші фахівці в усьому світі.

Анна Саліванчук

"З гордістю можу сказати, що наш фільм змінить уявлення про потужність нашої ІТ-сфери не тільки українців, а й усього світу. Ми маємо намір показати цей фільм на міжнародному рівні. Наша команда встановила високу планку з візуалізації документального кіно. Плануємо надалі тримати фокус на нашій потужній IT-індустрії та робити все, щоб Україна була не лише хороброю, а й впізнаваною професійною міццю на світовій арені", — прокоментував продюсер фільму Владислав Савченко.

Артур Лерман, Владислав Савченко

Ведучий події Анатолій Анатоліч протягом усього вечора тримав гостей у передчутті, розповідаючи про закулісні історії створення фільму, факти від українців із Кремнієвої долини.

Анатолій Анатоліч

Прем'єра "Першого коду" — історична подія для українського кінопрокату, тому хол кінотеатру вражав кількістю інноваційних локацій.

Уперше замість звичного банера було задіяно динамічний бренд-вол розміром 6,5 на 2,5 метри, на екрані з'явився "Код українського ІТ" та ексклюзивні фрагменти зі зйомок фільму.

Євген Кот, Наталія Татаринцева

Однією з найбільш захопливих локацій стала кімната українського айтішника 90-х років, місце, де створювався "перший код", відтворена з точністю до дрібниць. Кожен міг зануритися в той час, коли молода незалежна Україна вже змінила світовий ринок ІТ.

ROXOLANA

Юла

Денис Жупник

Килимен

Костянтин Грубич

Дует SESTRA

Слава Дьомін

Слава Соломко

Оксана Гутцайт

Тетяна Карікова

Ігор і Марина Фостенко

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