Чоловік художниці Євгенії Гапчинської привітав її із 49-річчям прямо з передової (відео)

Художник Дмитро Гапчинський наразі захищає Україну зі зброєю в руках.

Українська художниця Євгенія Гапчинська показала привітання з днем народження від свого чоловіка Дмитра, який перебуває на передовій. Відео зі зверненням іменинниця виклала у своєму Instagram.

"Женька! З полум’яним гарячим привітанням. З днем народження! Я тебе люблю. Сподіваюся, скоро побачимося", — привітав український захисник свою кохану під звуки вибухів.

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Чоловік Євгенії Гапчинської

15 листопада 2023, у свій 49-й день народження, Євгенія Гапчинська опублікувала картину з підписом "Тримайся, мала".

"Мені сьогодні 49… малий спить… Діма на війні… без нього не живу. існую…" — написала художниця.

Євгенії Гапчинській виповнилося 49 років

Чоловік уродженки Харкова, відомий художник, карикатурист, шаржист, до повномасштабної війни також захищав Україну в зоні АТО і ООС.

Іменинниця розповідала раніше про шлях Дмитра.

"Як він став воїном? Він художник, він енциклопедія з історії мистецтва…. Він неймовірний…. Сказав до весни не побачимось…" — зазначала Євгенія.

Чоловік Євгенії Гапчинської

Нагадаємо, Валерій Залужний привітав свою дружину Олену з днем народження.

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