"Все, що в мене є": Залужний привітав дружину Олену з днем народження (фото)

Генерал зазначив, що дружина вірила у нього у найскладніші часи й тепер він вдячний за те, що зараз має. Привітання Залужного супроводжується світлиною з сімейного альбому

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на честь дня народження дружини Олена опублікував зворушливе привітання. Відповідна публікація з'явилася на його приватній сторінці у Facebook.

Залужний привітав дружину Олену з 47-им днем народження. При цьому чоловік подякував "за повітря, за серця стук і за мрії, які дійсно збуваються". Також він відзначив мудрість і терпіння, завдяки яким вони з дружиною стільки років разом, переживаючи спільно усе, що надсилає їм доля.

Головнокомандувач зауважив, що Олена вірила в нього і підтримувала: "Все, що в мене є, і все, чого я досяг — це Ти".

Привітання Залужного супроводжується світлиною з сімейного альбому. На світлині — дружина Олена у синій сукні, поруч з нею — Валерій Залужний у військовій формі. Світлина зроблена, орієнтовно, 15-20 років тому.

Олена та Валерій Залужний

Що відомо про Олену Залужну

Олена Залужна народилась 24 липня 1976 року. Згідно з інформацією у мережі, жінка працює у фінансовій галузі — припускають, що в "Укргазбанку". Серед світлин, які стали надбанням громадськості, є кадри з подорожей, тому, вірогідно, подружжя захоплюється туризмом.

Подружжя Залужних

Подружжя Залужних разом близько 20-и років. Виховали двох дочок — Аріну та Христину від попередніх шлюбів, спільних дітей не мають.

Молодша донька Христина закінчила Одеський медичний університет. Влітку 2022 року Залужний опублікував спільне фото з донькою у тоді ще існуючому аканті в Instagram.

Христина Залужна - молодша донька Головнокомандувача ЗСУ

Старша донька Аріна вирішила стати військовою і зустріла вторгнення РФ у Київському гарнізоні.

Зазначимо, 14 травня генерал Залужний привітав українок з Днем матері. Головнокомандувач відзначив, що захоплюється матерями: вони готові прихилити небо до своїх дітей і самовіддано підтримують синів і доньок, які рушили захищати Україну.

Кількома днями раніше у мережі опублікував світлину з весілля бійця ЗСУ Максима Алєксєєва та Катерини Поліщук. На свято до молодят завітав Залужний — Алєксєєв радів, що свідком при народженні його сім'ї став Головнокомандувач.

Нагадуємо, у липня 2023 року Валерій Залужний прокоментував можливість визволення Криму. Зі слів генерала, він використає наявні засоби й при цьому не зважатиме на можливі заперечення, які, ймовірно, можуть пролунати від політиків.

Незабаром після заяви генерала стались вибухи на Кримському мосту — осіло кілька прольотів і рух автотранспорту російська влада пустила через окуповані території півдня України. При цьому аналітики зауважили, що це суттєво ускладнить логістику російського війська.