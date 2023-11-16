Принцу Гаррі набридло пропускати сімейні свята, — джерело

Особливо герцог Сассекський сумує за різдвяними святами в колі близьких людей.

Принцу Гаррі "набридло" пропускати так багато королівських свят. Про це пише OK! Magazine.

Напередодні герцог Сассекський вирішив зателефонувати своєму батькові та привітати його із 75-м днем народження, на святкування якого Гаррі навіть не запросили.

Важливо Принц Гаррі зателефонував батьку на день народження та підготував подарунок

І, судячи з усього, менший син британського короля сподівається, що цей телефонний дзвінок послужить сходинкою для довгоочікуваного примирення родини.

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Король Чарльз ІІІ та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Гаррі завжди любив Різдво у великій родині. Шкода, що його діти пропустять задоволення", — розповідає інсайдер.

"Він казав, що ніхто не може святкувати Різдво так, як Віндзори. Він відчував цю святкову спільність протягом усього свого життя, аж до переїзду в Америку, і він дуже за цим сумує", — додає джерело, близьке до королівської родини Великобританії.

"Різдвяні плани викликають деяку напругу, тому що йому набридло бути далеко від усіх під час ключових етапів", — вважає інсайдер.

Коронація Чарльза ІІІ 6 травня 2023 року Фото: Getty Images

Повідомляється, що британський король, окрім дзвінка меншого сина, також отримав попередньо записане відео своїх онуків, 4-річного принца Арчі та 2-річної принцеси Лілібет, на якому вони співають ювіляру "Happy Birthday".

Нагадаємо, принц Гаррі псує бренд своєї дружини Меган Маркл.

Також Фокус писав про реакцію принца Гаррі на те, що його з родиною не запросили на 75-річчя короля Чарльза.