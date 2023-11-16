"Це обличчя втомленої матері": Адріана Ліпа відповіла на критику свого "нового" обличчя

Нещодавно супермодель з'явилася на прем'єрі фільму з макіяжем, який змінив її обличчя до невпізнання.

42-річна Адріана Ліма, бразильська супермодель і колишній "ангел" Victoria's Secret, зазнала критики в соцмережах після того, як з'явилася на прем'єрі фільму "Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій", яка відбулася 13 листопада в Лос-Анджелесі. Її шанувальники почали бурхливо обговорювати, як змінилося її обличчя. І Адріана різко відповіла критикам через три дні. Про це пише Page Six.

У коментарях до знімків Ліми з прем'єри картини, її критики припустили, що вона зробила підтяжку обличчя, або переборщила з "ін'єкціями краси".

Адріана Ліма на червоній доріжці Фото: Getty Images

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Хтось із коментаторів заявив, що Ліма себе спотворила, а хтось навіть запропонував заарештувати її пластичного хірурга.

Супермодель відповіла на критику своєї зовнішності й опублікувала в Instagram селфі без макіяжу, заявивши, що такий вигляд має обличчя втомленої мами.

Адріана Ліма без макіяжу Фото: Instagram adrianalima

"Обличчя втомленої мами двох підлітків, одного активного хлопчика — однорічної дитини, яка вчиться ходити, і трьох собак... спасибі за турботу", — написала Ліма, показавши своє фото без макіяжу.

Нагадаємо, Адріана Ліма нещодавно повернулася до роботи моделлю Victoria's Secret. У серпні 2022 року в неї народився син Сайан Ліма Леммерс від її бойфренда Андре Леммерса.

Тоді Ліма написала зворушливий пост в Instagram, повідомивши про народження малюка.

"Блакитний — це колір між зеленим і синім у видимому спектрі світла. Блакитний — колір вод Бора-Бора і Мальдівських островів, місць у списку бажань нашої родини. Блакитний тепер наш улюблений колір... колір очей нашого хлопчика", — оголосила Ліма, розповівши шанувальникам про народження сина.

Адріана Ліма в юності

У неї також є дочки Валентина, 14 років, і Сієнна, 10 років, від її колишнього чоловіка, гравця НБА, Марко Ярича. Пара була у шлюбі п'ять років і оголосила про розставання 2014 року.

Супермодель повернулася до співпраці з брендом Victoria's Secret, з яким працювала з 1999 по 2018 рік. Вона стала обличчям нової парфумерної води Heavenly.