17 листопада 2023 року: Григорія Чудотворця — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу і молочні продукти, а також сваритися з рідними.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Григорія Чудотворця. Він був єпископом Неокесарійським. Жив у пустелі, допомагав знедоленим і бідним. Григорій мав дар проповідування, він зумів багатьох закликати до християнства. Коли він вступив до кафедрального собору, у Неокесарії мешкало лише 17 християн, а ось перед його смертю залишилося тільки кілька язичників.
Також 17 листопада святкують Міжнародний день студента і День студента в Україні.
Що не можна робити 17 листопада:
- їсти м'ясо, рибу та молочні продукти;
- сваритися з рідними;
- виносити сміття з дому після полудня.
Народні повір'я та прикмети:
- яка погода сьогодні, такою вона буде взимку;
- місяць у світлому колі — погода скоро зміниться;
- мороз — зима буде холодною;
- на річці темний лід — наступний рік буде врожайним.
День ангела святкують:
Григорій, Лазар, Михайло, Никон, Сергій, Андрій.
Народилися в цей день:
1942 рік — Мартін Скорсезе, американський кінорежисер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA, "Еммі" та ін. нагород;
1965 рік — Руслана Писанка (пом. 2022), українська актриса і телеведуча;
1982 рік — Андрухович Софія, українська письменниця, перекладачка та публіцистка;
1989 рік — Роман Зозуля, український футболіст, нападник збірної України та ФК "Дніпро" (м. Дніпро).
А також у цей день:
1804 рік — засновують університет у Харкові;
1869 рік — у Єгипті офіційно відкривається Суецький канал;
1913 рік — Панамським каналом пройшло перше судно;
1966 рік — у ніч на 17 листопада зареєстрували найбільший метеорний дощ в історії.