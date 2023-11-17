Нащадок Наполеона прийшов на прем'єру фільму "Наполеон" Рідлі Скотта

Принц Жан-Крістоф Наполеон прийшов на прем'єру фільму "Наполеон" Рідлі Скотта в Лондоні.

У Лондоні, в Odeon Luxe Leicester Square відбулася прем'єра нового фільму Рідлі Скотта "Наполеон". І крім Хоакіна Фенікса і Ванесси Кірбі, виконавців головних ролей, на червоній доріжці з'явився і той, до кого фільм має найбезпосередніший стосунок, — принц Жан-Крістоф Наполеон із дружиною Олімпією, уродженою німецькою графинею Арко-Циннеберг. Про це пише Daily Mail.

Жан-Крістоф — прямий нащадок по чоловічій лінії наймолодшого з братів Наполеона, Жозефа.

Принц Жан-Крістоф Наполеон із дружиною Олімпією на прем'єрі фільму "Наполеон" Фото: Getty Images

Єдиний законний син Наполеона, Наполеон II, помер молодим і бездітним, а численне потомство другого сина Наполеона, незаконнонародженого графа Олександра Колонна-Валевського, претендувати на верховенство в домі Бонапартів не може. Наполеон IV, єдиний син Наполеона III, який реально царював, загинув бездітним, тоді старшинство в династії перейшло до нащадків Жозефа.

Тому главою дому в наші дні вважається Жан-Крістоф, званий Наполеоном VII, або Наполеоном VIII, або навіть Наполеоном IX. Разом із претензією на верховенство в домі Бонапартів Жан-Крістоф умовно претендує на французький імператорський престол.

Жан-Крістоф проживає в Лондоні, і іноді приїжджає до Франції. Тож на прем'єрі фільму про свого знаменитого предка він з'явився цілком очікувано.

Трейлер фільму "Наполеон"

Говорячи про фільм, Рідлі сказав: "Наполеон — людина, якою я завжди захоплювався. Він з'явився з нізвідки, щоб правити всім — але весь цей час він вів романтичну війну зі своєю невірною дружиною Жозефіною".

"Він завоював світ, щоб спробувати завоювати її любов. Жоден актор не зміг би втілити Наполеона так, як Хоакін", — заявив Скотт.

Картина вже отримала захоплені відгуки як у Великій Британії, так і в США.

Однак французькі критики назвали фільм "дуже незграбним" і "нудним".

Рідлі Скотт, Ванесса Кірбі та Хоакін Фенікс Фото: Getty Images

Історик Патріс Геніффі у статті для Le Point розкритикував фільм як "фільм англійця... дуже антифранцузький".

Рецензент GQ сказав, що фільм здався йому нудним, додавши, що було щось "незграбне", але "ненавмисно кумедне" в тому, як французькі солдати кричали "Vive la France" з американським акцентом.

Ще один критик назвав Наполеона Хоакіна Фенікса "дратівливим хлопчиськом, який, здається, насправді не розуміє, що робить".

Критики вказували, що Марія-Антуанетта під час страти була коротко підстрижена і Наполеон не стежив за її стратою, так само він не стріляв по єгипетських пірамідах з гармат. І Жозефіна, як відомо, була на шість років старша за Наполеона, а Ванесса Кірбі, яка зіграла її у фільмі, має явно молодший вигляд, ніж Фенікс.

Рідлі Скотт люто відповів на критику, заявивши: "Живіть своїм життям".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чим займається Жан-Крістоф Наполеон, нащадок імператора.