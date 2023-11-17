Стало офіційно відомо, як Кортні Кардашʼян та Тревіс Баркер назвали першу спільну дитину

Зіркова пара зіграла весілля в Італії у травні 2022 року. У листопаді 2023 в них народився син.

Стало офіційно відомо, як Кортні Кардашʼян і Тревіс Баркер назвали свою першу спільну дитину. Про це пише People.

Відповідно до свідоцтва про народження, отриманого виданням, 44-річна багатодітна мама і 47-річний барабанщик Blink-182 назвали свого сина Роккі Тринадцятим Баркером. Спадкоємець зіркової пари народився в середу, 1 листопада 2023, в лікарні Лос-Анджелеса.

Одна з клану Кардашʼян-Дженнер уже є мамою доньки Пенелопи Скотланд, 11, а також синів Рейнга Астона, 8, і Мейсона Деша, 13, від колишнього бойфренда Скотта Дісіка.

Баркер тим часом виховує доньку Алабаму Луеллу, 17, та сина Лендона, 20, зі своєю колишньою дружиною Шанною Моаклер.

Нещодавно під час виступу в епізоді подкасту "One Life One Chance" з Тобі Морсом музикант розповів про вагітність своєї коханої Кортні, а потім розкрив ім’я сина та дату народження.

Кортні Кардашʼян і Тревіс Баркер Фото: Instagram kourtneykardash

Відповідаючи на запитання, чи буде колись ще один альбом Transplants, гурту, до якого Баркер приєднався у 2002 році, багатодітний батько сказав, що вони вже збиралися дати благодійний концерт, але була важлива подія, яка завадила цьому.

"Ми збиралися зробити користь для Гаваїв, але це тиждень, коли Роккі повинен народитися", — відповів тоді чоловік Кортні Кардашʼян.

Кортні Кардашʼян і Тревіс Баркер Фото: kourtneykardash

Нагадаємо, Кортні Кардашʼян розповіла про додаткове УЗД, яке врятувало життя їй та малюку.

Також Фокус писав про стан Кортні Кардашʼян після четвертих пологів.