Кортні Кардаш'ян стала матір'ю вчетверте

Зірка реаліті-шоу та її чоловік Тревіс Баркер два роки намагалися зачати дитину.

Related video

44-річна Кортні Кардаш'ян народила хлопчика після безуспішних спроб зачати дитину протягом двох років з її чоловіком Тревісом Баркером. Для зірки реаліті-шоу це четверта дитина, а для її чоловіка — третя, але їхній перший спільний малюк. Про це пише People.

Важливо

"Мені пощастило": Кортні Кардаш'ян вважає, що життя її дитини врятувало додаткове УЗД

Для знаменитої пари це був довгий шлях: вони витратили два роки, намагаючись зачати дитину. Кортні кілька разів пробувала ЕКЗ, але не завагітніла, поки нарешті не припинила всі методи лікування наприкінці минулого року.

Засновниця бренду POOSH теж пережила важку операцію на плоді у вересні цього року, і могла втратити дитину.

Кортні Кардаш'ян

Кортні прибула до лікарні напередодні ввечері. Пізніше туди приїхала Кайлі Дженнер, її сестра, і її чоловік зірки реаліті-шоу, музикант Тревіс Баркер.

Лише за кілька днів до пологів Тревіс публічно заявив, що він і Кортні планували назвати свого сина Роккі 13 Баркер.

Баркер раніше підтверджував, що дата пологів його дружини припадає на Геловін.

Кортні Кардаш'ян

Для Кортні Кардаш'ян це четверта дитина, оскільки у неї вже є троє дітей — Мейсон, 13 років, Пенелопа, 11 років, і Рейн, вісім років — від колишнього хлопця Скотта Дісіка.

І це третя дитина для Тревіса, у якого двоє дітей — 20-річний Лендон і 17-річна Алабама — від його колишньої дружини Шанни Моаклер.

Нагадаємо, раніше Кортні Кардаш'ян розповідала в інтерв'ю, що зачала дитину природним шляхом після дворічних невдалих спроб ЕКЗ.

"Я просто кажу: як можна ставити під сумнів план Божий? Тому що саме так я бачу цю вагітність, яка настала, коли ми з Тревісом навіть не думали про це, і через рік після того, як ми припинили ЕКЗ", — сказала вона.

Романтичні стосунки Кортні й Тревіса зав'язалися наприкінці 2020 року після майже десятирічної дружби. Вони офіційно оформили свої стосунки в Instagram у лютому 2021 року і до жовтня побралися.

Пара одружилася в будівлі суду в Санта-Барбарі в травні 2022 року, а за тиждень по тому вилетіла в Портофіно, Італія, щоб провести розкішне весілля в особняку Дольче і Габбана на очах у своїх друзів і сім'ї.