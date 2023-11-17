Донька Мадонни зʼявилася в кампейні Coca-Cola, створеному ШІ (фото)

Лурдес Леон будує карʼєру як співачка, танцівниця та фотомодель.

27-річна американська модель та співачка Лурдес Леон зʼявилася в рекламному кампейні Coca-Cola, який створив ШІ. Про це юна знаменитість повідомила у своєму Instagram.

Донька Мадонни, 65, продемонструвала свою підтягнуту статуру у чорному шкіряному топі та металево-сріблястих і потертих джинсах з дірками на колінах.

"Співпраця з @CocaColaGBI щоб відсвяткувати майбутнє за його новим лімітованим смаком Coca-Cola 3000 Zero Sugar, створено за допомогою штучного інтелекту", — зазначила артистка.

На нових зображеннях для кампанії Coca‑Cola Y3000 Zero Sugar, створених за допомогою ШІ, 27-річна Лурдес Леон тримала в руках банку останнього обмеженого випуску напою популярного бренду.

Спадкоємиця Мадонни уклала своє довге чорне волосся вільними хвилями, які каскадом спадали на її плечі та спину.

Лурдес Леон

Вона позначила фотографку Олівію Річардсон за її творче керівництво під час зйомки.

Окрім кар’єри моделі, Лурдес нещодавно пішла стопами своєї знаменитої матері як співачка та танцівниця та випустила свій сингл "Spelling".

Лурдес Леон будує карʼєру співачки

Нагадаємо, Лурдес Леон повторила образ своєї зіркової мами в новому кліпі.

Також Фокус писав про прогулянку доньки Мадонни з її батьком у Нью-Йорку.