Девід Бекхем показав як починає свій ранок

Зірковий футболіст як завжди зачарував жіночу аудиторію

Легендарний 48-річний футболіст Девід Бекхем зачарував шанувальниць ранковим відеороликом з кавою в руках.

Так, колишній капітан збірної Англії опублікував рекламне відео в своєму інстаграмі.

Як зʼясувалося, Бекхем приєднався до родини кавоманів швейцарського виробника Nespresso.

На відео Девід знімає, як він зранку йде до кавомашини, ставить на неї улюблену чашку та чекає поки приготується його ранковий напій. Коли кава вже майже готова і футболіст був готовий почати її куштувати, у нього задзвонив телефон з надписом Офіс. Бекхем не вагаючись скинув дзвінок і почав насолоджуватися ранковою кавою.

Ролик Бекхем підписав словами: "Справи наварилися… як той, хто любить каву, я радий приєднатися до сімʼї Nespressо".

Цікаво, що відео з кавою футболіст опублікував в четверт, в день, коли за всім відомим ритуалами потрібно пити каву з корицею. Такий звичай символізує покращення фінансового становища в житті.

Варто відзначити, що знаменитий футболіст, який і так є улюбленцем мільйонів жінок часто публікує невимушені відео та фото зі свого життя. Така поведінка зіркового футболіста дуже підкуповує шанувальників, які цінують і люблять його відкритість.

Бекхем має власне господарство, тому періодично показує своїм підписникам, як він займається своєю землею. В свою чергу шанувальники дякую йому за справжність та відвертість і активно підтримують та коментують його сторінку в інстаграм.

Варто зауважити, що кількість підписників футболіста в інстаграмі перевищила 85 мільйонів, а це значить, що рекламні інтеграції з Бекхемом коштують не малих грошей. Рекламодавці розуміють що багато мільйонна аудиторія легендарного футболіста віддана йому і довіряє його смакам.

Нагадаємо, Девід Бекхем пожартував над дружиною на новому фото з будинку в Лондоні.