Стало відомо, що Кейт Міддлтон сказала принцесі Шарлотті в перший її день у школі

У 2019 році принц Вільям та Кейт Міддлтон разом зі старшим сином Джоржем завели доньку Шарлотту в навчальний заклад у Лондоні.

Стало відомо, що Кейт Міддлтон сказала принцесі Шарлотті в її перший день у школі. Про це пише Mirror.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї тепер навчаються в одній школі неподалік від свого будинку у Віндзорі. Але перед тим, як родина Уельських переїхала восени 2022, донька Кейт Міддлтон та принца Вільяма отримала зворушливе повідомлення від своєї матері в перший день навчання у школі.

За останні роки принц і принцеса Уельські пережили значні зміни, а разом з ними і їхні троє дітей.

Важливо Кейт Міддлтон навчає принцесу Шарлотту особливої навички

Спочатку родина втратила бабусю принца Вільяма, королеву Єлизавету ІІ, у вересні 2022 року, що призвело до того, що Кейт Міддлтон і її чоловік отримали нові титули та обов’язки. Вони також переїхали в новий дім.

Восени того ж року сім’я з п’яти осіб покинула свій будинок у Кенсінгтонському палаці в Лондоні, щоб переїхати в котедж з чотирма спальнями у Віндзорі.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон Фото: Getty

Це були значні зміни для трьох дітей подружжя, Джорджа, Шарлотти та Луї, оскільки це означало, що всі вони почали навчатися в новій школі Ламбрук, а Джордж і Шарлотта залишили свою попередню школу Сент-Томас у Баттерсі, Південний Лондон.

Втім, принц і принцеса Уельські знайшли способи втішити своїх спадкоємців під час переїзду та адаптації в новому навчальному закладі, підтримуючи їх у цьому. А коли їхня донька принцеса Шарлотта вперше пішла до школи у 2019 році, мама Кейт сказала кілька приємних слів, коли підійшла до воріт навчального закладу.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Син короля Чарльза ІІІ та його дружина пройшли автостоянку зі своїми двома старшими дітьми, перш ніж їх привітала директор початкової школи Хелен Хаслем.

Кейт трималася за руки із Шарлоттою, яка сховалася за своєю мамою, коли вони підійшли до невеликої групи фотографів, а принц Вільям наглядав за принцом Джорджем. Коли вони зустрілися з пані Хаслем, вони швидко поспілкувалися перед тим, як піти всередину, щоб підготувати Шарлотту до її навчального дня.

Принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: Getty Images

Експерти з читання по губах розкрили, що саме королівська пара сказала своїм дітям, одне одному та персоналу під час історичного моменту. Виявилося, що Кейт сказала, що "вони їх зупинили" і "захопливо, чи не так" для Шарлотти, коли вони йшли до школи.

Коли принцеса Уельська підійшла до пані Хаслем, вона запитала: "Як справи? Чи добре ви провели літо". Тоді принц Вільям відповів: "Перший день — вона дуже схвильована".

Перший навчальний день принцеси Шарлотти у 2019 році Фото: Getty Images

Коли родина почала заходити, Кейт сказала сину: "Джордже, тобі доведеться показати їй дорогу". Джерела повідомляли, що старший син Міддлтон був "схвильований і гордий", щоб показати сестрі все навколо.

Принц Луї та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта народилася 2 травня 2015 року. Наразі вона третя в черзі на британський престол після батька, принца Вільяма, та старшого брата, принца Джорджа. Її дідусь Чарльз офіційно став британським монархом у травні 2023 року під час коронації у Вестмінстерському аббатстві.

Нагадаємо, як королева Камілла повпливала на розрив Кейт Міддлтон та принца Вільяма у 2007 році.

Також Фокус писав про яскравий діловий ансамбль принцеси Уельської.