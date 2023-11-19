Трон, сукня помсти і золота карета: на аукціоні продадуть реквізит із серіалу "Корона"

Скоро виходить фінальний шостий сезон хітового шоу Netflix, і фанати мають змогу заволодіти унікальним реквізитом.

Left Bank Pictures, продюсерська компанія популярної історичної драми "Корони", виставляє на аукціон Bonhams реквізит зі зйомок популярного серіалу про королівську британську сім'ю. Фанати в лютому отримають можливість придбати унікальні речі на кшталт копії знаменитого трону з Вестмінстерського абатства, сукні помсти принцеси Діани, золотої карети, королівської мантії і навіть обручки, оригінал якої зараз красується на пальці Кейт Міддлтон. Про це пише Daily Mail.

Розпродаж відбудеться в аукціонному домі Bonhams у Лондоні в лютому 2024 року. Основні лоти включають копію коронаційного крісла Вестмінстерського абатства зі скловолокна.

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Понад 400 костюмів, реквізиту і декорацій, виготовлених для Корони, будуть продані на аукціоні.

Коронаційне вбрання, виготовлене для Клер Фой Фото: Courtesy Bonhams

Популярне шоу Netflix транслювало першу половину свого шостого й останнього сезону в четвер, зосередивши увагу на періоді від моменту смерті Діани 1997 року до весілля Чарльза і Камілли Паркер-Боулз 2005 року, і фанати незабаром отримають можливість роздобути пам'ятні предмети, як-от сукню помсти Діани та вбрання королеви Єлизавети, принцеси Маргарет та інших членів королівської сім'ї.

Продавати речі буде Left Bank Pictures, продюсерська компанія популярної історичної драми.

Найдорожчим лотом обіцяє стати копія золотої коронаційної карети — її оцінили в 50 тисяч фунтів стерлінгів, трон оцінюють у 20 тисяч, а в 30 тисяч фунтів оцінили вхідні двері в резиденцію прем'єр-міністра. У 8 тисяч оцінили точну копію воріт Букінгемського палацу з кованого заліза.

Золота карета із серіалу "Корона" Фото: Courtesy Bonhams

Шоу хвалили за достовірність реквізиту і декорацій, які воно використовувало з моменту його першої прем'єри на наших екранах у 2016 році.

Чарлі Томас, директор групи продажів будинків Bonhams у Великобританії, а також приватних і знакових колекцій, сказав: "Культові костюми, реквізит і декорації з "Корони" ретельно виготовляються майстрами з воістину приголомшливою увагою до деталей. Це не тільки неймовірна можливість придбати предмети зі знакової виставки, а й найближча можливість стати володарем справжньої речі — чи то фасад будинку на Даунінг-стріт, 10, чи то обручка принцеси Діани".

Двері резиденції прем'єр-міністра Фото: Courtesy Bonhams

За словами співзасновника і виконавчого продюсера шоу Енді Гарріса, "Корона" використала понад 2500 декорацій і заповнила 18 транспортних контейнерів у студії Елстрі в Гартфордширі реквізитом і костюмами.

Сюди входить пудрово-блакитна бальна сукня (7000 фунтів стерлінгів), яку носила Клер Фой, що зіграла королеву в першому сезоні, і обручка принцеси Діани (2000–3000 фунтів стерлінгів), яку зіграла Емма Коррін.

Зроблена на замовлення копія так званої "сукні помсти" Діани, яку вона носила того вечора, коли тодішній принц Уельський зізнався у зраді по національному телебаченню, коштуватиме від 8 000 до 12 000 фунтів стерлінгів, а версія Jaguar Діани 1987 року випуску XJ-S може коштувати до 20 000 фунтів стерлінгів.

Сукня помсти, виготовлена для Елізабет Дебікі Фото: Courtesy Bonhams

Менш ніж за 100 фунтів ви можете піти з паличкою для вина і носовими хустками в стилі королеви-матері, а пара порцелянових коргі може коштувати 300 фунтів.

Комбінація 3D-друку та кераміки скульптур, відлитих зі скловолокна, була використана для виготовлення підробки Gold State Coach, золотої коронаційної карети.

Карета виготовлена в меншому на дві третини розмірі, ніж її оригінал, створений 1762 року. Створив карету для серіалу реквізитор Джейсон Шукальські, який зробив сотні світлин справжнього екземпляра, виставленого на Букінгем-плейс, щоб отримати правильний дизайн.

Трейлер серіалу "Корона"

Перед продажем у Bonhams у центрі Лондона буде організована безкоштовна виставка всіх предметів.

Виручені кошти підуть у Національну школу кіно і телебачення для створення стипендії Left Bank Pictures — The Crown Scholarship.

Творці шоу сподіваються, що від продажу реквізиту вдасться зібрати до 1 мільйона фунтів стерлінгів.

Друга частина шостого сезону "Корони" вийде на Netflix 14 грудня, що ознаменує завершення популярного драматичного серіалу.

Нагадаємо, у серіалі "Корона" в епізодичній ролі знялася україно-болівійська співачка Мішель Андраде.