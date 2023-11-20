Анастасія Приходько вперше розповіла про конфлікт з Потапом

Яка чорна кішка пробігла між зірками досі точно ніхто не знає.

Анастасія Приходько розповіла всю правду про 12-річний конфлікт з репером Потапом.

Подробицями співачка поділилася в інтервʼю проєкту "ТСН. Наодинці".

Приходько зізналася, що історія неприязні між нею та Потапом почалась ще в українському Криму, в далекому 2011 році. Тоді артисти разом виступали на концерті.

Як стверджує Анастасія, це було перша їх зустріч, яка залишила негативні спогади та емоції. Ще тоді репер не гарно повівся із Приходько, що дуже її зачепило.

Приходько наголосила, що ніколи не починає конфліктувати сама і тільки якщо хтось ображає її, вона дає відповідь.

Співачка наголошує, що поки не буде розповідати подробиць і дасть цю можливість реперу Потапу.

"Якщо Потап знайде в собі сили та мужність розповісти, як він себе поводив, неодноразово, в мій бік, тоді я буду говорити те, що відбулось. Але я даю можливість. Щоб він не засцяв. Як чоловік, вийди скажи, чому так відбувається",- сказала Приходько.

Співачка також розповіла, що досі памʼятає, як Потап принизив всю Україну знявши штани на виступі в Кремлі. Тоді в Україні почалася війна, а він сказав, що дякує за те, що нас приймають.

Але це не єдине, що робив та продовжує робити репер. На думку Приходько, те, що зараз робить Потап ганьбить та принижує всю Україну. Його пісні, виступи, слова, все це дуже дратує співачку. Вона вважає, що сьогодні Потап не на часі, і він точно не той артист, який повинен виїжджати за межі України, популяризувати її культуру і прославляти наші території.

Варто зазначити, що після початку повномасштабної війни в Україні та після зникнення репера за межами батьківщини, Анастасія Приходько неодноразово емоційно висловлювалася в сторону Потапа. Після його повернення в Україну ситуація тільки погіршилася. Зараз же Анастасія активно висловлюється про творчість репера та не боїться говорити, що він ганьбить Україну. Зі свого боку Потап, поки, ніяким чином не реагує на закиди співачки в його бік.

Нагадаємо, українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала Потапа за його вечірку з росіянами в Дубаї.