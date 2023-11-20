Соломія Вітвіцька вперше після розлучення розповіла, чи має стосунки

Телеведуча не приховує подробиць свого розлучення і стосунків з колишнім чоловіком.

43-річна ведуча каналу "1+1" Соломія Вітвіцька вперше після розлучення розповіла, що не самотня.

Подробицями особистого життя журналістка поділилася в інтерв’ю зі Славою Дьоміним.

Телеведуча зізналася, що зараз відчуває себе закоханою. Однак у подробиці особистого життя вдаватися не захотіла. Тому, хто новий обранець журналістки поки невідомо.

Вітвіцька також розповіла про стосунки з колишнім чоловіком Владом Кочатковим з яким вона пробула у шлюбі з 2013 року по 2021.

Пара за згодою сторін прийняла рішення розлучитися. Без жодних сварок та зʼясувань.

За словами Соломії, вони навіть ніколи не сварилися з чоловіком, але в один момент відчули, що треба розлучатися.

Зараз колишній чоловік Вітвіцької служить в ЗСУ. Пара залишилася друзями і підтримує звʼязок.

Журналістка зазначає, що дуже щаслива, що саме так розійшлась з чоловіком, без публічних зʼясувань стосунків та викидання брудної білизни.

Також вона розповіла, що рішення про розлучення було прийняте не за один день. Вони навіть з Владом ходити до психолога, але врятувати сімʼю не вдалося.

Вітвіцька також розповіла, що чоловік зізнався, що всі роки відчував себе тінню дружини, що вона успішніша і реалізованіша за нього.

Телеведуча також розповіла, що після розлучення відчула полегшення та побачила якесь світло попереду. Хоч і не може сказати, що стосунки були не щасливими.

Нагадаємо, також Соломія Вітвіцька вперше зізналася, чому досі не має дітей.