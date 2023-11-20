У 95 років помер Джосс Екленд, зірка культового фільму "Полювання за "Червоним жовтнем"

Відомий британський актор грав разом із Шоном Коннері, Гаррісоном Фордом та Інгрід Бергман.

Відомий британський актор Джосс Екленд помер у 95 років. За свою 60-річну кар'єру в кіно він виконав понад 130 ролей. Про це пише Daily Mail.

Про смерть метра повідомила його сім'я.

Протягом своєї блискучої кар'єри, яка тривала понад шість десятиліть, він грав разом з низкою акторів першої величини, зокрема з Алеком Болдвіном і Шоном Коннері в "Полюванні за "Червоним Жовтнем".

Екленд, який зіграв понад 130 ролей у кіно і на телебаченні і, мабуть, найвідоміший своїми ролями у фільмах "Смертельна зброя 2" і "Леді Джейн", помер "мирно в оточенні сім'ї", підтвердили його близькі.

Джосс також був відомим театральним актором і часто виходив на сцену разом з Меггі Сміт і Джуді Денч.

Джосс Екленд хоч і був екранним коханим багатьох відомих актрис, включно з Інгрід Бергман, Лорен Беколл, Джин Сіммонс, Демі Мур, Ширлі Маклейн, Анук Еме і багатьох інших, але в житті завжди залишався вірним своїй дружині Розмарі, з якою прожив у шлюбі 51 рік. Вона померла 2002 року.

У зірки залишилося семеро дітей, 34 онуки та 30 правнуків.

Джосс Екленд Фото: Getty Images

У повідомленні про його смерть йшлося: "Завдяки своєму характерному голосу і владній зовнішності Екленд привніс у свої ролі унікальну інтенсивність і серйозність. Його пам'ятатимуть як одного з найталановитіших і найулюбленіших акторів Великої Британії".

Трейлер фільму "Полювання за Червоним жовтнем"

Актор, номінований на премію BAFTA, народився 29 лютого 1928 року в лондонському районі Ледброк-Гроув. Він виріс у Кілберні, на півночі Лондона, зі своїм братом Педді та сестрою Барбарою.

Після відвідування Лондонської Центральної школи мови і драми він дебютував на сцені в 17 років, знявшись у постановці 1945 року "Поспішне серце".

П'ять років потому він уперше з'явився в кіно в масовці в оскароносному трилері "Сім днів до полудня". Потім він дебютував у фільмі Вернона Сьюелла "Корабель-привид" 1952 року, де зіграв другорядну роль.

Цікаво, але в 1950-х Екленд зробив перерву у своїй акторській кар'єрі. Разом із дружиною він вирушив на вантажному судні в Малаві, де працював на чайній плантації.

Трейлер фільму "Смертельна зброя 2"

Через шість місяців пара вирішила переїхати до Південної Африки, де Екленд спробує знайти роботу в театрі. Але коли його ледь не заарештували за книжку "Чорна красуня", бо думали, що вона виправдовує апартеїд (у книжці йдеться про коня), актор повернувся до Лондона і почав працювати в театрі "Олд Вік".

Нагадаємо, у вересні цього року помер актор Майкл Гембон, зірка фільмів про Гаррі Поттера.