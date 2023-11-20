Джастін Тімберлейк хоче подати в суд на Брітні Спірс за її мемуари

Артистка розкрила раніше невідомі подробиці їхніх стосунків на початку 2000-х.

42-річний американський співак та актор Джастін Тімберлейк хоче засудити Брітні Спірс, 41, за її мемуари "Жінка в мені". Про це пише Radar Online.

Оскільки артистка розкрила низку подробиць їхніх романтичних стосунків на початку 2000-х, Тімберлейк отримав хвилю хейту. Зокрема Брітні пригадала зради екскоханого та свою вагітність від нього, яку довелося обірвати, оскільки музикант "не був готовим стати батьком".

"Джастін розлючений і розглядає юридичні варіанти. Він готовий подати на Брітні до суду і змусити її заплатити!" — розповідає джерело видання.

Зокрема повідомляється, що співак зіткнувся із сильним хейтом на свою адресу, через що був змушений скасувати кілька виступів в рамках промо-кампанії з просування нового альбому.

Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс Фото: Getty

Зіркова пара зустрічалася на початку 2000-х. У 2004 Спірс вийшла заміж за Джейсона Олександра, з яким пробула у шлюбі близько доби. Того ж року вона уклала офіційний союз з танцюристом Кевіном Федерлайном, якому народила двох синів — Джейдена та Шона. У 2007 вони розлучилися.

У 2022 Брітні Спірс одружилася з тренером Семом Асгарі, з яким через рік розлучилася теж.

Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс Фото: Getty Images

Тим часом Тімберлейк понад 10 років одружений з Джессікою Білл та виховує двох синів — Сайласа та Фінеаса.

Нагадаємо, Джастін Тімберлейк уперше зʼявився на публіці з дружиною після релізу мемуарів Брітні Спірс.

Також Фокус писав про реакцію родини Джастіна Тімберлейка на вихід книги його колишньої коханої.