Катя Осадча показала, як провела вихідні з дітьми (фото)

Юрій Горбунов по-особливому відзначив Міжнародний день чоловіків із сином Іваном.

Українська телеведуча Катя Осадча показала, як провела вихідні з родиною. Кадрами листопадового вікенду зірка екрану поділилася в Instagram.

Зокрема журналістка поділилася знімком шоумена Юрія Горбунова з двома їхніми дітьми — шестирічним Іваном та дворічним Данилом.

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Також мама трьох дітей показала, яке фото зробив для неї молодший син, і зізналася, що не любила робити "домашку" сама, а тепер доводиться знову проходити ці етапи з дітьми.

Фото: Instagram kosadcha Фото: Instagram kosadcha Фото: Instagram kosadcha

Тим часом Юрій Горбунов поділився кумедним кадром зі своїм первістком Іваном. У Міжнародний день чоловіків зірковий батько навчав сина правильно голитися.

"Сьогодні, поки наш найменший чоловік спав, Іван вніс особливий момент в ранок! Попросив мене навчити його голитися", — написав батько двох дітей, зізнавшись, що раніше син лише спостерігав за процесом.

Юрій Горбунов із сином Іваном

Зіркова пара виховує двох спільних дітей. У Катерини Осадчої також є старший син Ілля, якому нещодавно виповнилося 20 років.

Нагадаємо, чи планує старший син телеведучої Ілля повертатися до України після навчання в США.

Також Фокус писав про осінню прогулянку Катерини Осадчої Києвом.