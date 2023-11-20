Ніколь Кідман підтвердила зйомки третього сезону "Маленької великої брехні"

Актриса оголосила, що працює над третім сезоном серіалу, назвавши його "величезним успіхом".

56-річна Ніколь Кідман, яка зіграла роль Селести Райт у серіалі "Велика маленька брехня", підтвердила, що третьому сезону популярного шоу бути. Про це пише People.

Ніколь заявила про це, виступаючи на сцені зборів Жіночої професійної асоціації гольфу у Флориді.

"Мені сподобалася "Велика маленька брехня". Тому що вона виникла в моєму житті, коли в мене були діти, а я вже думала, що піду на пенсію. І тоді виникла ситуація, коли ми з Різ Візерспун зрозуміли, що можемо продюсувати це шоу і створити його. А потім його всі подивилися, все це мало величезний успіх", — розповіла акторка та резюмувала свою промову несподіваним зізнанням: "І ми скоро представимо вам третій сезон", — сказала Кідман.

Нагадаємо, перший сезон серіалу було знято за однойменним романом австралійської письменниці Ліани Моріарті, який було опубліковано 2014 року.

Трейлер серіалу "Велика маленька брехня"

Перший сезон вийшов на каналі НВО 2017 року, став хітом, завоював вісім премій "Еммі" і чотири "Золоті глобуси".

Другий сезон вийшов 2019 року і до зірок, зайнятих у першому сезоні, приєдналася Меріл Стріп. Другий сезон глядачам сподобався менше, але, ймовірно, третій зуміє втримати планку.

Новий сезон буде знято без режисера Жана-Марка Валле, який помер 2021 року у віці 58 років через серцеву аритмію.

Зої Кравіц саме з цієї причини сумнівалася, що новий сезон буде знято.

"Я не думаю, що ми продовжимо. Ми багато говорили про створення третього сезону, але, на жаль, минулого року помер Жан-Марк Валле, наш приголомшливий режисер, і я просто не можу уявити, щоб ми продовжували без нього", — писала вона в соцмережах. Але відрадно бачити, що актриса помилялася.

Нагадаємо, нещодавно на екрани вийшов шпигунський серіал з Ніколь Кідман і Зої Салдана в головних ролях. "Спецназ: Левиця" розповів історію про шпигунку, яка впроваджується в сім'ю до терориста.