Принц Гаррі та Меган Маркл хочуть провести Різдво з сім'єю в Сандрінгемі

Герцог і герцогиня Сассекські заявили, що "прийняли б пропозицію провести Різдво з королівською родиною в Сандрінгемі".

Принц Гаррі та Меган Маркл не проти провести Різдво з іншими членами королівської сім'ї в Сандрінгемі, де вони традиційно відзначають це свято, обмінюються подарунками і відвідують церкву. Про це повідомляє Daily Mail.

Джерела, близькі до принца Гаррі, повідомляють, що він і його дружина з радістю приймуть запрошення провести Різдво з королем Чарльзом і рештою королівської сім'ї в Сандрігемі.

Припускають, що герцог Сассекський, який живе в Каліфорнії з Меган Маркл і їхніми двома дітьми, 4-річним Арчі та 2-річною Лілібет, розмовляв із королем Чарльзом у вівторок телефоном і вітав його з 75-річчям.

Джерела повідомили, що ця розмова може стати "поворотним моментом" у складних стосунках між герцогами Сассекськими та королем.

Принц Гаррі з батьком Фото: Getty

Тепер з'явилися припущення, що пара була б готова прийняти запрошення провести святковий сезон у Великій Британії. Було також висловлено припущення, що вони будуть готові прийняти запрошення в Балморал у Шотландії влітку.

"Я не можу уявити, щоб Сассекси відхилили запрошення провести час із Його Величністю", — повідомив інсайдер, але зазначив, що поки що запрошень на свята від королівської сім'ї та від короля не надходило.

Потепління в їхніх стосунках настало після того, як джерело повідомило газеті Mail on Sunday, що король Чарльз хотів "проводити більше часу зі своїми онуками".

Зазначається, що Меган Маркл теж "підтримувала зв'язок" з королем Чарльзом, надсилаючи йому фото і відео його онуків, Арчі та Лілі.

За словами письменника Оміда Скобі, Меган Маркл "бажає", щоб її діти зберігали зв'язок із дідусем.

А королівські експерти здивовані несподіваним бажанням пари приїхати на Різдво, адже вони неодноразово відкидали запрошення в Сандрінгем від королеви Єлизавети.

"Виникає питання, чому саме зараз? Або це пов'язано з тим, що деякі з їхніх комерційних угод, наприклад Spotify, провалилися, і вони стали об'єктом насмішок у США в таких шоу, як South Park і Family Guy?" — задається питанням інсайдер.

Востаннє принц Гаррі та Меган Маркл святкували Різдво в Сандрінгемі 2018 року.

Різдво в Сандрінгемі Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі не тільки спілкувався з батьком на його ювілей, а й підготував йому подарунок. За чутками, це каблучка.