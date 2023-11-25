Коти в смокінгу: п'ять цікавих фактів про чорно-білих кішок

Якщо у вас вдома живе кіт, або кішка такої оригінальної чорно-білої масті, то вам точно сподобаються ці факти про вашого вихованця.

У США чорно-білих котів часто називають "котами в смокінгу" (Tuxedo Cats) через їхню оригінальну масть, яка нагадує елегантний смокінг. Також так називають котів і кішок у яких масть може бути білою зі смугастими плямами, або з рудими. Але чорно-білі котики, частіше виявляються тими, кого називають Tuxedo Cats. І в них є особливості характеру, які притаманні тільки їм. Які саме, пише Catster.

Відразу варто зазначити, що "кіт у смокінгу" — це не порода. Це двоколірний малюнок, що спостерігається у багатьох різних видів кішок. Багато людей називають двоколірну шерсть двоколірною або рябою, що означає наявність нерівномірних кольорових плям. Будь-яка порода, в якій народжуються різнокольорові коти і кішки, може дати "кота в смокінгу".

Котячий смокінг створюється генетикою. Усі кішки спочатку чорні, і їхні гени визначають, куди рухатися далі. Найпоширеніший ген створює білий колір, який визначає смокінг. Інші гени створюють часто зустрічається рудий, або коричневий кольори. Стать кішки відіграє певну роль у забарвленні кішки, тому переважна більшість триколірних кішок, також званих ситцевими кішками, — самки.

Коти в смокінгу дуже популярні Фото: brit

Котів такої чорно-білої масті дуже люблять через їхню фотогенічність: адже їхні чорно-білі мордочки з яскравими очима і зазвичай білими вусами мають чудовий вигляд на знімках.

І тепер топ-5 фактів про котів у смокінгу.

Коти в смокінгу швидко розвиваються, дуже розумні й ласкаві

Багато фахівців сходяться на думці, що такі кошенята дорослішають швидше за інших і швидше стають дорослими мисливцями. Таке швидке дорослішання допомагає їм у дикій природі.

І вони розумніші за котів іншої масті. Такі котики швидше вчаться полювати, грати в ігри. Робити засідки і добувати їжу.

Кіт у смокінгу Фото: Getty

Такі коти обожнюють сидіти на колінах, спати разом із господарям і вони дуже голосно муркочуть.

Немає двох однакових кішок у смокінгах

Не буває двох однакових котів чорно-білої масті, і кожен такий кіт унікальний.

Коти в смокінгу Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Адже плями розподіляються випадковим чином.

Єгиптяни поклонялися таким котам

Більшості з нас знайома пристрасть жителів Стародавнього Єгипту до кішок, але мало хто знає, що до 70% кішок, знайдених на витворах мистецтва в гробницях, є "кішками в смокінгах", що робить їх кішками, яких найчастіше зображували в стародавні часи. Цей факт доводить, що єгиптяни не просто любили кішок; їм подобалися саме кішки в смокінгах.

Такі коти подобалися знаменитостям

Єгипет — не єдине місце, де можна знайти кішок у смокінгах. Вони також належали багатьом відомим людям, зокрема Вільяму Шекспіру, Бетховену, серу Ісааку Ньютону і Біллу Клінтону.

І такі коти самі були знаменитостями

У свій час найбагатшим котом у світі був саме кіт у смокінгу. У 1998 році помер кіт на прізвисько Спаркі, власник якого залишив йому спадщину в 6,8 мільйона доларів. Ця спадщина була найбільшою для кішки до 2011 року, поки одна літня леді не залишила своєму чорному коту 11 мільйонів доларів.

Ще один кіт у смокінгу досяг вершини Евересту.

А кіт на ім'я Саймон став єдиним котом, який отримав медаль ветерана війни за службу під час Другої світової війни. Саймон захищав запаси продовольства в Британії від мишей та інших шкідників. І він відмінно впорався з цим завданням.

А кіт на прізвисько Такседо Стен став відомим тим, що балотувався на посаду мера Галіфакса в Канаді. Такседо Стен був безпритульним котом, який балотувався на посаду градоначальника, щоб привернути увагу до безпритульних тварин. І першою кішкою в космосі була кішка чорно-білої масті на прізвисько Фелісетт.

Кішка Фелісетт Фото: Wikipedia

Ще одна котяча знаменитість, товстий чорно-білий кіт Гацек із польського Щецина знайшов господарів.