Шакіра вирішила питання з несплатою податків в Іспанії

Судове засідання тривало пʼять хвилин, під час яких зірка сцени погодилася заплатити штраф.

46-річна колумбійська співачка Шакіра уклала мирову угоду, щоб уникнути судового процесу в Іспанії за звинуваченням у несплаті 14,5 млн євро податків. Про це пише Reuters.

Суд Барселони звинувачував артистку в ухиленні від сплати податків з 2012 по 2014 роки. Попри те, що Шакіра тривалий час не визнавала своєї провини, цього разу вона погодилася сплатити штраф у розмірі 7,3 млн євро. При цьому саму заборгованість колумбійської знаменитості оцінювали в суму, більшу у два рази.

Судове засідання тивало всього близько пʼяти хвилин.

Колишня дівчина іспанського футболіста Жерара Піке, 36, також погодилася на ще один штраф у розмірі 438 тисяч євро, щоб уникнути трирічного тюремного ув'язнення.

Шакіра Фото: Getty Images

"У мене було два варіанти: продовжувати боротися до кінця, заклавши свій душевний спокій та спокій своїх дітей, припинити створювати пісні, альбоми та гастролі, не маючи можливості насолоджуватися своєю кар'єрою, та тим, що мені подобається; або укласти угоду, закрити і залишити цей розділ мого життя позаду, дивлячись у майбутнє", — заявила зірка сцени.

У 2022 році вона також розсталася з Піке, з яким була у стосунках понад 10 років. Співачка народила екскоханому двох синів.

Жерар Піке та Шакіра Фото: Instagram

Нагадаємо, Шакіра отримала три статуетки "Греммі".

Також Фокус писав про падіння Жерара Піке в яму та реакцію футболіста на інцидент.