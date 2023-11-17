Шакіра отримала "Греммі" за пісню про зраду свого коханого

Загалом популярна співачка отримала три нагороди в рамках 24-ї щорічної церемонії нагородження Latin Grammy.

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Найпрестижнішу премію у світі латиноамериканської музики було вручено за межами США. Тріумфатором церемонії в іспанській Севільї стала Шакіра, яка отримала одразу три нагороди. Про це пише Hola.

Цього року церемонія вручення премії Latin Grammy вперше проходила за межами США — в іспанській Севільї.

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Шакіра на Latin Grammy

Дві нагороди, включно з "Піснею року", отримала Шакіра за композицію "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", присвячену зраді її колишнього партнера, іспанського футболіста Жерара Піке.

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"Я хочу присвятити цю нагороду своїм дітям, Мілану і Саші, тому що я обіцяла їм, що буду щаслива. Я обіцяла їм, що в них буде мама. Як сказав один друг, у минулому нічого не залишається, ми пам'ятаємо тільки майбутнє", — сказала колумбійська співачка.

Шакіра на Latin Grammy Фото: Getty Images

Ще одна велика нагорода вечора дісталася іншій колумбійці.

Найкращим альбомом року став "Mañana será bonito" ("Завтра буде добре") Кароль Джі.

Шакіра вийшла на сцену в ефектній золотій сукні від Dolce & Gabbana з високим розрізом і зображенням Діви Марії на ліфі. Вона виконала пісню, яку присвятила своїм двом дітям.

Шакіра на Latin Grammy

Після того, як уродженка Барранкільї заспівала вступні рядки Acrostico, увімкнули заздалегідь записані відео виступів 11-річного Мілана і 9-річного Саші. Це, безсумнівно, був найемоційніший виступ вечора, що демонструє материнську любов серед хаосу, з яким Шакіра зіткнулася впродовж 2022 і 2023 років після її скандального розриву з Піке.

Нагадаємо, раніше Шакіра, яка розлучилася з футболістом Жераром Піке в червні 2022 року, відверто розповіла про розрив їхніх 11-річних стосунків під час інтерв'ю Billboard.

Співачка розповіла, що вірила у вічне кохання, таке ж, як і в її батьків, які разом уже 50 років.