Епатажна донька Джонні Деппа знялася в ніжній фотосесії для Chanel

Цього разу Лілі зʼявилася в досить стриманих образах, що мало характерно для неї

25-річна акторка та модель Лілі-Роуз Депп, яка більш відома як донька зіркового батька Джонні Деппа та мами Ванесси Параді, стала обличчям круїзного кампейну від Chanel сезону 23/24. Фото дівчини опублікували на офіційній сторінці Chanel.

Цього разу модель потрапила в обʼєктив південноафриканського фотографа та режисера Генріка Пур'єнна. Лілі-Роуз Депп зʼявилася в ніжній фотосесії для бренду, обличчям якого є вже декілька останніх років.

Дівчина одягнула декілька стильних образів. На першому фото вона зображена в костюмі лілового кольору, який вишитий стразами. Костюм складається з безрукавної жилетки з виразним коміром і двома акцентними кишенями спереду. Доповнюють образ великі ґудзики золотого кольору. Друга частина костюму це короткі шорти з білим тоненьким ременем.

Ще один образ, у якому зʼявилася Лілі, це яскравий вʼязаний кардиган зі стразами з акцентними кишенями на талії.

Третій образ, який обрали для доньки Джонні Деппа, — це довга, прозора, чорна сукня з яскравими та виразними квітами по всій довжині та символами Chanel усередині них.

Цього разу Лілі зʼявилася в досить стриманих образах, що мало характерно для неї.

Дівчина любить епатажність, тому надає перевагу відвертості.

Нерідко Лілі фотографує її дівчина 070 Shake, повне ім'я якої Даніель Бальбуена. На початку 2023 року донька Джонні Деппа офіційно підтвердила, що вони в стосунках.

Уже згодом в мережі зʼявилася інформація, що батько Лілі-Роуз, Джонні Депп, щасливий за доньку, вона закохана, і це головне.

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