76-річна Маріса Беренсон знялася для обкладинки Harper's Bazaar

Акторка сфотографувалася в доволі стильних образах.

76-річна акторка та модель Маріса Беренсон стала героїнею одного з восьми грудневих випусків журналу Harper's Bazaar España. Кадри в ефектному образі оприлюднили на офіційній сторінці журналу в інстаграмі.

За версією іспанського Harper's Bazaar, вона визнана "Жінкою року".

"Її обличчя позувало найкращим модним фотографам, і вона віддала себе під команду великих кіно, але Маріса Беренсон уникає публічності й не хоче бути зіркою. Ми поговорили з онукою Ельзи Скіапареллі про сім’ю, культуру як рятувальне коло та важливість здійснення мрій", — ідеться в дописі.

В інтервʼю Маріса розповіла про старіння та його сприйняття: "Старіння не для боягузів. Єдине, що ви можете контролювати, це те, як довго ви будете захоплені життям, і це допомагає".

На обкладинці Маріса зʼявися в образі французького дому мод Schiaparelli.

Варто відзначити, крім Маріси Беренсон, у грудні своїм обличчям прикрасять обкладинку 40-річна британська письменниця та модель Алекса Чанг в образі з останньої колекції Jacquemus, 59-річна австрійська топмодель Ель Макферсон у Valentino, 59-річна іспанська акторка Россі Де Пальма в Balmain, 28-річна американська актриса Індія Мур у Miu Miu, дизайнерка Хуана Мартін у вбранні власного бренду, 28-річна іспанська футболістка Алексія Путеллас у Mango та 48-річна американська акторка Єва Лонгорія в образі Fendi.

Перші випуски журналу можна придбати в кіосках уже з 21 листопада.

Нагадаємо, Сальма Гаєк продемонструвала стильний костюм-трійку.