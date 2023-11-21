76-річна Марина Абрамович знялась для журналу GQ у нетипових для себе образах

На фото 76-річну Марину Абрамович відфотошопили до невпізнаваності

76-річна сербська феміністська перформерка Марина Абрамович знялась для випуску Men of the Year журналу GQ Germany. Світлини відомої художниці опублікували на сторінці журналу в Інстаграм.

За версією GQ Germany Марина Абрамович отримала звання "Художньої ікони року".

"У перші роки Абрамович займалася випробуванням фізичної та емоційної витривалості. Сьогодні створила платформу для нового покоління художників з Інститутом Марини Абрамовича (МАІ). Вона перша жінка, яка присвятила монументальну виставку Лондонській королівській академії, і сьогодні ми представляємо її як "Художня ікона року" та нашу першу зірку обкладинки #GQMOTY", — йдеться у дописі.

Редактори журналу зазначають, що Марина Абрамович стала відома своїм транскордонним перформансом. На старті кар'єри вона не раз ризикувала своїм життям заради мистецтва.

Марина Абрамович розповідає для GQ Germany випуску "Люди року" про те, чому аудиторія для неї святе, як тихо зайняти кімнату, повну людей і чому камера дозволена працювати без цензури.

Усі світлини Марини Абрамович, які з’являться в журналі, виконав П'єр-Анжі Карлотті.

Стилісти підготували Марини Абрамович нетипові для неї образи іспанського бренду Balenciaga.

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