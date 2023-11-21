Наталія Могилевська презентувала щемливий кліп про українських біженців, які повертаються додому

Могилевська заявила про повернення до великої творчості

48-річна Наталя Могилевська презентувала кліп на нову пісню "Я повертаюсь", яку присвятила усім українцям, які покинули домівку через повномасштабну війну в Україні.

Презентація кліпу відбулася на офіційній ютуб-сторінці співачки вчора, 20 листопада.

Під відео роботою співачка написала, що ця робота повністю присвячена тим людям, які повертаються — додому, до своєї сили і починає життя з нуля, про військових, які повертаються після поранень на фронт, про інших професіоналів, які кожного дня йдуть працювати.

"Ця пісня про повернення до себе", — наголосила співачка.

У себе на сторінці в інстаграм співачка розповіла звідки взялася ідея для відео.

"Хочу розповісти, як народилася ідея відео. Насправді, це відома цитата найвідомішого кадра Сергія Параджанова із фільму "Колір граната". Український режисер, який вважається найкращим і найвідомішим культовим у світі. Він лежить і навколо нього величезна кількість книжок. Кожна книжка це долі людей. І навчитися чомусь можна тільки спостерігаючи, будучи уважними і з повагою ставитися до людей на планеті Земля. До їх долі, до їх страждань, тому, що кожна книжка, це історія кожної людини. Екрани навколо мене, це долі різних людей, які я зустрічала з 24 лютого під час війни", — зазначила Могилевська.

Також співачка розповіла, де провела зйомки кліпу, адже всі, чомусь вирішили, що вона знімала кліп за кордоном. А насправді зйомки відбулися у київському unit.city (перший в Україні інноваційний парк), де знаходиться безліч відомих радіостанцій та Таврійські ігри.

Варто зазначити, що Могилевська з 24 лютого 2022 року — початку повномасштабної війни, живе в Києві. Артистка активно гастролює та займається благодійністю.

Нагадаємо, Наталія Могилевська показала останні фото з Ніною Матвієнко.