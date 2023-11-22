Володимир Зеленський розповів про побачення з дружиною

Родина Зеленських вимушено живе окремо вже близько двох років

Президент України Володимир Зеленський відверто розповів , як змінилися його стосунки з дружиною Оленою після початку повномасштабної війни в Україні. В інтерв’ю каналу The Sun, Володимир Зеленський зізнався, що частіше став бачитися з дружиною, однак, попри все, родина продовжує жити окремо.

45-річний президент не приховує, що підтримувати стосунки на відстані дуже складно, вони сумують один за одним, але через безпеку змушені жити окремо.

Зеленський радісно відповів, що зараз бачиться з першою леді значно частіше ніж це було на початку війни.

Переважно їхні побачення проходять на робочих зустрічах та поїздках, в онлайні під час відеодзвінків, інколи дружина приходить в його кабінет, але переважно з робочих питань.

Зеленський зізнається, що досі, життю його родини загрожує небезпека, тому тільки через ці міркування, вони змушені жити окремо.

Варто відзначити, що і раніше президент не приховував, що в його родині наразі настав складний етап у житті. Після 24 лютого 2022 року Володимир не живе з Оленою та дітьми. Весь час президент працює на перемогу.

Попри постійну роботу, дружина Володимира всіляко підтримує його. Зеленський зізнається, що йому важлива підтримка Олени. Їм обом складно, але вони готові пройти цей шлях разом.

Останнім часом світові ЗМІ часто намагаються підловити родину українського президента на поглядах та емоціях один до одного. Частіше за все Олена Зеленська попадається на сценах ревнощів, однак Володимир всіляко дає зрозуміти, що вона його єдина жінка, яка для нього дуже дорога.

Раніше ми писали, Олена Зеленська в бежевому ансамблі прибула у Францію.