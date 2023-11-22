Король Чарльз ІІІ розчарований після розмови з принцом Гаррі, — експерт

Розмова стала першою за близько пів року між батьком та сином, проте монарх залишився незадоволеним.

Король Великобританії Чарльз ІІІ розчарований нещодавньою розмовою з принцом Гаррі. Про це пише GB News.

За словами королівського експерта, британський суверен був "дуже розчарований" тим, що подробиці його приватної телефонної розмови з меншим сином просочилися у ЗМІ.

14 листопада 2023, коли король відзначав 75-й день народження, принц Гаррі зателефонував батьку та привітав його з ювілеєм.

Але цей жест, який став першою розмовою родичів за понад шість місяців, незабаром став загальновідомим.

"Він дуже намагається зосередитися на своєму публічному житті, і, звичайно, як люблячий батько він дуже радий поговорити зі своїм сином, але не він злив це у пресу", — сказав королівський експерт Рейф Гейдель-Манку.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Фахівець вважає, що Чарльз ІІІ переклав провину за витік новин на табір свого меншого спадкоємця.

На ювілей Сассекси зателефонували монарху, щоб привітати його з днем народження, і навіть показали заздалегідь записане відео його онуків, принца Арчі, 4, і принцеси Лілібет, 2, на якому вони співають дідусю.

Король Чарльз ІІІ та принц Гаррі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Втім, Гаррі з його дружиною та дітьми не запросили на саме святкування. Близькі родичі та друзі короля, включаючи принца Вільяма, Кейт Міддлтон і королеву Каміллу, зібралися в Кларенс-гаусі, щоб відзначити історичну подію.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл хочуть провести різдвяні свята з родиною герцога.

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