Надя Дорофєєва показала, як відпочиває в Карпатах з Кацуріним (фото)
Зіркове подружжя перебуває в українських горах, де не забуває займатися спортом.
Українська співачка Надя Дорофєєва показала відпочинок у Карпатах зі своїм чоловіком Михайлом Кацуріним. Знімками зірка сцени ділиться в Instagram з понад 5 млн підписників.
Дорофєєва та ресторатор Михайло Кацурін проводять листопадові дні в українських горах. Зокрема співачка показала селфі з коханим, камін у їхньому номері, засніжені карпатські краєвиди, чани та місцевих тваринок.
"Цінувати кожен момент", — написала знаменитість.
Окрім цього, під час відпочинку зіркове подружжя не забуває займатися спортом.
"Які кайфові фото", "Гарного вам відпочинку", "Як атмосферно", — коментують карусель фото підписники артистки.
Тим часом Кацурін заінтригував майбутнім виходом випуску шоу "Їжа", яке знімає з Антоном Птушкіним.
"Серед усіх, хто в коментарях вгадає Їжа якого регіону вийде в грудні до Різдва, я розіграю пляшку мого улюбленого червоного 23 річного натурального ліванського вина Château Musar. Підказка: тут замість привіт кажуть Слава *СУ і це не ЗСУ", — написав блогер.
"Слава Ісу. Франківщина", — відповів у коментарях ресторатор Євген Клопотенко.
Нагадаємо, Міша Кацурін показав, як проводить дружину на роботу.
Також Фокус писав про реакцію Наді Дорофєєвої на чутки щодо її вагітності.