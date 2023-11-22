Надя Дорофєєва показала, як відпочиває в Карпатах з Кацуріним (фото)

Зіркове подружжя перебуває в українських горах, де не забуває займатися спортом.

Українська співачка Надя Дорофєєва показала відпочинок у Карпатах зі своїм чоловіком Михайлом Кацуріним. Знімками зірка сцени ділиться в Instagram з понад 5 млн підписників.

Дорофєєва та ресторатор Михайло Кацурін проводять листопадові дні в українських горах. Зокрема співачка показала селфі з коханим, камін у їхньому номері, засніжені карпатські краєвиди, чани та місцевих тваринок.

"Цінувати кожен момент", — написала знаменитість.

Окрім цього, під час відпочинку зіркове подружжя не забуває займатися спортом.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін відпочивають у Карпатах

"Які кайфові фото", "Гарного вам відпочинку", "Як атмосферно", — коментують карусель фото підписники артистки.

Тим часом Кацурін заінтригував майбутнім виходом випуску шоу "Їжа", яке знімає з Антоном Птушкіним.

"Серед усіх, хто в коментарях вгадає Їжа якого регіону вийде в грудні до Різдва, я розіграю пляшку мого улюбленого червоного 23 річного натурального ліванського вина Château Musar. Підказка: тут замість привіт кажуть Слава *СУ і це не ЗСУ", — написав блогер.

"Слава Ісу. Франківщина", — відповів у коментарях ресторатор Євген Клопотенко.

Міша Кацурін та Антон Птушкін

Нагадаємо, Міша Кацурін показав, як проводить дружину на роботу.

Також Фокус писав про реакцію Наді Дорофєєвої на чутки щодо її вагітності.