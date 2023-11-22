Ленні Кравіц проти весілля доньки Зої з Ченнінгом Татумом

Музикант боїться, аби спадкоємиця не наступила на ті ж граблі.

59-річний американський співак та актор Ленні Кравіц проти весілля своєї доньки Зої, 34, з Ченнінгом Татумом, 43. Про це пише Geo TV.

На думку артиста київського походження, зіркова пара поквапилася із заручинами, а його єдина дитина робить помилку.

Зокрема Кравіц боїться, що спадкоємиця може повторити попередній невдалий шлюб з актором Карлом Глусманом, 35. Вони були одружені з 2019 по 2021.

Важливо Ченнінг Татум освідчився Зої Кравіц

Разом з цим, музикант не проти самих стосунків доньки з її обранцем, лише просить не робити наразі серйозних кроків.

"Заміжжя з одним із найвідоміших акторів у світі збільшить цей тиск у тисячу разів. Ленні дуже подобається Ченнінг, але він каже Зої, що вони повинні продовжувати жити разом, а не вступати в новий шлюб", – вважає співак.

Ченнінг Татум та Зої Кравіц Фото: Getty Images

Татум до донька відомого музиканта зустрічаються близько двох років. У 2019 актор розлучився з Дженною Деван, яка народила йому доньку Еверлі.

Наприкінці жовтня 2023 стало відомо, що Ченнінг та Зої переходять до нового етапу стосунків та готові одружитися. А акторку помітили з каблучкою на заручини.

Ченнінг Татум та Зої Кравіц Фото: Gettyimages

Нагадаємо, Ченнінг Татум та Зої Кравіц вирушили на побачення після звістки про їхні заручини.

Також Фокус писав про ставлення вітчима Зої Джейсона Момоа до заручин акторки з її коханим.