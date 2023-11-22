Брітні Спірс несподівано поділилася знімком з мамою (фото)

Стосунки артистки з мамою повні сварок та примирень.

41-річна американська співачка Брітні Спірс несподівано поділилася архівним фото зі своєю мамою Лінн, 68. Знімок зірка сцени опублікувала в Instagram з понад 40 млн підписників.

Нещодавно артистка посварилася зі своєю матір'ю через заяви про те, що жінка викинула ляльки і щоденники Брітні з колишнього сімейного будинку.

Важливо Мати Брітні Спірс багато років продавала її вбрання фанатам

Проте напередодні співачка натякнула на примирення, коли вона поділилася архівною фотографією себе зі своєю матір'ю з поїздки в Нью-Йорк у 2004 році.

На знімку Брітні та Лінн були одягнені відповідно до грудневої зимової погоди у теплі пальта, а артистка носила об’ємну хутряну білу шапку з висячими помпонами та окуляри.

"Моя мама!!!" – підписала Брітні свій новий пост, який уже зник зі сторінки знаменитості.

Брітні Спірс зі своєю мамою Фото: Скриншот

Дружина Джеймі Спірса також носила на руках білу собачку, а через плече у неї була чорна шкіряна сумочка.

Раніше повідомлялося, що Брітні помирилася з матір'ю в травні 2023 року, після того, як її 13-річний період опікунства закінчився в листопаді 2021. Жінка приїздила до будинку своєї зіркової доньки, де вони розмовляли та вирішили багаторічні конфлікти.

Брітні Спірс Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джастін Тімберлейк має намір подати на Брітні Спірс до суду через її мемуари "Жінка в мені".

Також Фокус писав про те, що сестра Брітні Спірс візьме участь у реаліті-шоу про виживання у джунглях.