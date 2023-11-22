Брітні Спірс несподівано поділилася знімком з мамою (фото)
Стосунки артистки з мамою повні сварок та примирень.
41-річна американська співачка Брітні Спірс несподівано поділилася архівним фото зі своєю мамою Лінн, 68. Знімок зірка сцени опублікувала в Instagram з понад 40 млн підписників.
Нещодавно артистка посварилася зі своєю матір'ю через заяви про те, що жінка викинула ляльки і щоденники Брітні з колишнього сімейного будинку.
Проте напередодні співачка натякнула на примирення, коли вона поділилася архівною фотографією себе зі своєю матір'ю з поїздки в Нью-Йорк у 2004 році.
На знімку Брітні та Лінн були одягнені відповідно до грудневої зимової погоди у теплі пальта, а артистка носила об’ємну хутряну білу шапку з висячими помпонами та окуляри.
"Моя мама!!!" – підписала Брітні свій новий пост, який уже зник зі сторінки знаменитості.
Дружина Джеймі Спірса також носила на руках білу собачку, а через плече у неї була чорна шкіряна сумочка.
Раніше повідомлялося, що Брітні помирилася з матір'ю в травні 2023 року, після того, як її 13-річний період опікунства закінчився в листопаді 2021. Жінка приїздила до будинку своєї зіркової доньки, де вони розмовляли та вирішили багаторічні конфлікти.
Нагадаємо, Джастін Тімберлейк має намір подати на Брітні Спірс до суду через її мемуари "Жінка в мені".
Також Фокус писав про те, що сестра Брітні Спірс візьме участь у реаліті-шоу про виживання у джунглях.