Американська акторка Голді Гоун відсвяткувала своє 78-річчя на яхті в чорному купальнику

Попри поважний вік, акторка досі активно проводить час

Американська акторка та модель Кейт Гадсон опублікувала фото з нагоди святкування 78-річчя своєї зіркової мами Голді Гоун. Відеоролик з теплих сімейних відпочинків зʼявився в її інстаграмі.

Відомо, що комедійна американська акторка святкувала свій день народження вчора, 21 листопада.

Серед фотографій, які опублікувала зіркова донька можна побачити фото Кейт з Голді, її онуків, їх спільний відпочинок. Попри вік, акторка досі має запальний характер та любить весело провести час

На деяких кадрах можна розгледіти Голді в чорному суцільному купальнику, яка запалює на відпочинку на яхті.

У підписі Кейт написала: "З Днем Народження найвеселішу, красиву та надихаючу маму. Ми дуже любимо тебе, Гого".

Варто відзначити, що Голді Гоун за роки своєї акторської карʼєри двічі отримувала нагороду Оскар. Вперше це сталося в 1968 році за роль у фільмі "Квітка кактуса". Вдруге відзнаку Голді здобула в 1980 році за роль у фільмі "Рядовий Бенджамін".

Акторка є доволі емоційним персонажем, яка і досі привертає увагу преси. Наприклад, нещодавно Голді розповіла пресі, що мала контакт з інопланетянами. Це сталося, коли їй було 20 років. Вона спала в машині своєї подруги, коли відчула сильний свист та вібрацію в вухах. Коли акторка підняла голову побачила трьох особин не людської подоби. Вони мали трикутну плоску голову та один отвір на обличчі.

Нагадаємо, Голді Гоун знялася для обкладинки глянцю та розповіла, як проспала свій єдиний "Оскар".