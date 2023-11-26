Гейлі Бібер показала, як носити наймодніший колір кінця осені та початку зими (фото)

Дружина Джастіна Бібера обрала пальто та сумочку такого відтінку.

27-річна американська модель Гейлі Бібер показала, як поєднувати та носити наймодніший колір сезону. Про це пише Daily Mail.

Напередодні доньку актора Стівена Болдвіна помітили, коли вона виходила зі своєї квартири в Нью-Йорку.

Гейлі зʼявилася в чорному светрі з v-подібним вирізом і сірій мініспідниці, яка ледве виглядала з-під светра.

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

На моделі також були прозорі чорні колготки Calzedonia та темні туфлі в стилі Мері Джейн на масивних підборах.

Проте родзинкою листопадового образу американської знаменитості стало пальто сливового відтінку до щиколотки із широкими лацканами, яке Гейлі носила не завʼязаним.

Вона також продемонструвала сонцезахисні чорні окуляри.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

До стильного образу дружина канадського співака Джастіна Бібера додала шкіряну масивну сумку такого ж відтінку, як і її пальто. Волосся зірки подіумів та бізнеследі було прямо укладене.

Нагадаємо, Гейлі Бібер приміряла низку стильних та ефектних купальників.

Також Фокус писав про реакцію Гейлі Бібер на чутки про її вагітність.