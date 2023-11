"Довга доба": як пройшов закритий показ нового фільму Алана Бадоєва (фоторепортаж)

Алан Бадоєв представив документальний фільм, створений із відеозаписів українців. На презентації були присутні Макс Барських, Антон Птушкін і Алла Мазур.

21 листопада, в приміщенні музею історії України у Другій світовій війні відбувся закритий передпоказ документальної картини Алана Бадоєва та 1+1 Україна "Довга доба". Фокус побував на події.

Алан Бадоєв

Захід відбувся за підтримки Офісу Президента України, Міністерства культури України та Державного агентства України з питань кіно спільно з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні в символічну дату 21 листопада (початок Євромайдану) відбувся допрем'єрний показ фільму "Довга доба".

Документ, написаний голосами наших співгромадян, уперше був представлений українській і міжнародній спільноті та ЗМІ, за допомогою фільму, створеного з відеозаписів на смартфони та гоу-про наших співгромадян у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Інакше кажучи, документальна стрічка являє собою хроніку початку війни очима українських людей.

Алла Мазур, Алан Бадоєв

Режисер Алан Бадоєв також звернувся до гостей заходу і розповів про особливості проєкту та про те, чому цей документальний фільм важливий для країни.

"Цей фільм створили 12 тисяч українців, навіть з окупованих міст, у перші місяці війни, ми зібрали невеликі відеофрагменти. Цей фільм — капсула часу, свідчення. Він зроблений для того, щоб ніхто не зміг переписати нашу історію і щоб ніхто ніколи не міг сказати, що вона була якось по-іншому. Це Для мене принципово важливо, щоб цей фільм побачили люди з інших країн і почули голоси українців. Ми нічого не знімали, все, що ви бачите сьогодні на екрані, — це документ", — наголосив режисер.

Алан Бадоєв

Показ фільму розпочався з хвилини мовчання, а по завершенню перегляду, гості виходили із залу у сльозах.

У холі стояли світлини з кадрами з фільму та стенд зі зламаними мобільними телефонами, які українці надіслали через волонтерів, щоб задокументувати частину своєї історії, яку вже неможливо переписати.

На заході були присутні Представництво НАТО в Україні Карен МакТір, посли більшості Європейських країн, а також держав-партнерів, Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, командувач Національною Гвардією України Олександр Півненко, Голова Національної поліції України Іван Виговський, ВО міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, заступник Голови ДСНС Володимир Демчук, ведуча ТСН Тиждень Алла Мазур, Антон Птушкін, Макс Барських, Євгеній Синельников, Раміна Есхакзай, Енн, Антоні Птушкін. Висвітлювали подію такі відомі світові видання як The New York Times, The Financial Times, Deutsche Welle, Kyodo News та інші.

Макс Барських

Алла Мазур

Антон Птушкін

Макс Барських

