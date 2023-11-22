Українські знаменитості з дітьми зібралися на презентації фільму "Загадай бажання" (фоторепортаж)

У Києві відбулася масштабна прем'єра нового диснеївського мультфільму.

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21 листопада у ТРЦ "Гулівер" відбулася презентація та допрем'єрний показ нового анімаційного фільму кіностудії "Disney" — "Загадай бажання". Журналіст Фокусу побував на події.

Розалі Номбре, Юрій Марченко

Довгоочікуваний мультфільм, створений у найкращих традиціях диснеївської анімації, із застосуванням класичних жанрових прийомів, зібрав світський Київ у кінотеатрі "Оскар". Українські ведучі, співаки, блогери та інші медійні особи відвідали захід із дітьми — головною аудиторією кінопоказу.

Анатолій Анатолич та Юла з дітьми

Так, серед гостей були помічені Ганна Малиновська з родиною, Анатолій Анатолич з дружиною та дітьми, Розалі Номбре та Юрій Марченко, Макс Гордєєв, Юлдія Єрмолаєва, Слава Соломка та інші.

Макс Гордєєв

"Загадай бажання" — це спільний проект творців двох частин "Холодного серця" Кріса Бака та Фона Вірасунторна. Героїв стрічки озвучили Аріана ДеБос, Кріс Пейн та Алан Тудік.

Юлія Єрмолаєва з дітьми

Дія фільму відбувається у чарівній країні Росас, де мешкає юна Аша. Передчуття лиха змушує головну героїню загадати сильне бажання. В результаті, на допомогу Аші приходить справжня Зірка з неба. Разом вони вступили у протистояння з королем Магніфіком.

Слава Соломка

Тетяна Карікова

Раніше Фокус писав про презентацію нового альбому CHEEV.