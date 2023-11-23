Акторку Саліванчук разом з 3-річним сином серед ночі терміново госпіталізували в лікарню

У хлопчика піднялася максимально критична температура, різко погіршилось самопочуття.

Українська акторка Анна Саліванчук разом з 3-річним сином потрапила в лікарню з високою температурою та ознаками скарлатини. Про це зірка театру та кіно повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Ще вчора, 22 листопада, Анна відвела сина в лікарню на огляд, де їм повідомили, що в хлопчика підозра на скарлатину. Хлопчику прописали антибіотики та відправили додому.

"Зараз лікарні заповнені дітьми, у всіх ті самі симптоми. Висока температура та біль у горлі. Загальні ознаки скарлатини. Нудота і блювота, збільшення мигдаликів з утворенням нальоту і гнійників, почервоніння горла, язик малинового кольору з набряклими, випуклими сосками, висока температура, висипання. У нас весь пакет, крім першого, і ще опухли пальці. І дуже крутить живіт. І саме страшне, якщо температура не буде збиватися, то нас госпіталізують і не в нашу лікарню, а тільки в інфекційне відділення", — ще вдень написала Саливанчук.

Анна Саліванчук серед ночі опинилася в лікарні з 3-річним сином Фото: Інстаграм salivanchuk.anna

Вже згодом акторка повідомила, що діагноз у 3-річного Нікіти підтвердився. Оскільки акторка також відчуває біль в горлі та має запалене горло, то лікарі також призначили антибіотики і для неї.

Вже через декілька годин Саліванчук повідомила, що сину стало гірше і вони викликали швидку.

"Після 39,6 я збила на 37,5 і через 3 години знов 39,6. Висипання пішло по всьому тілу, почалася рвота і опух палець", — написала акторка.

Вона також відзначила, що їх з сином все-таки госпіталізували в лікарню, де температуру малюку збили до 38,3.

"Я читала, що буває всяке, аналізи дуже погані, лейкоцити 28, СОЄ 15, але вони такого не зустрічали і не розуміють, чого таке різке висипання і чого опухла рука. Поки лікарі не знають, що робити", — розповіла вночі акторка.

Вже сьогодні Анна вийшла на зв’язок і розповіла, що ніч в лікарні була дуже складною. Їх з сином розмістили в одномісній палаті, де лише одне маленьке ліжко, крім того, що вдвох на ньому спати незручно, так ще й малюка всю ніч турбували симптоми.

"Доброго ранку, до 4 ранку був жах, він плакав, крутився, його трусило, горло все в гної, болить і нічого не зробиш. Він просто руками розірвати хоче його, а під ранок якось заснув", — написала Анна.

Вона також відзначила, що сьогодні на них з сином чекають додаткові обстеження.

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