Зої Кравіц показала обручку за півмільйона доларів

Актриса показала свою розкішну прикрасу на романтичній вечері з Ченнінгом Татумом у Лос-Анджелесі.

Зої Кравіц знову одягла свою приголомшливу обручку під час побачення з Ченнінгом Татумом у Лос-Анджелесі. 34-річний посол YSL і 43-річна зірка "Супер Майка" йшли пліч-о-пліч, виходячи з ресторану Mastro's, а Зої при цьому виблискувала своєю діамантовою каблучкою вартістю 500 тисяч доларів. Про це пише Daily Mail.

Це сталося після того, як зірка "Бетмена", яка минулого місяця побралася з Татумом, була помічена без обручки на кількох недавніх прогулянках.

Зої Кравіц і Ченнінг Татум

На побачення Зої одягла довге чорне пальто поверх блузки кольору слонової кістки з довгими рукавами і додала яскравих фарб фіолетовими туфлями.

На ній були вільні чорні штани і образ вона доповнила атласною сумочкою.

І вона знову одягла свою розкішну обручку. Раніше вона кілька разів з'являлася на публіці без неї.

Зої Кравіц і Ченнінг Татум

Раніше цього місяця інсайдер повідомляв, що Татуму знадобився певний час, щоб знову відчути себе щасливим і знайти нове життя після завершення розлучення з Дженною 2019 року.

"Він не може перестати посміхатися, перебуваючи разом із Зої. Їм дуже комфортно разом", — зазначило джерело.

Минуло трохи більше двох років після того, як їх уперше помітили разом на велосипедній прогулянці в Нью-Йорку.

Ченнінг і Зої вперше перетнулися, коли кожен з них озвучував ролі у фільмі "Лего Бетмен" 2017 року.

У той час Ченнінг був одружений зі своєю партнеркою за фільмом "Крок уперед" Дженною, і в них народилася донька Еверлі, перш ніж вони розлучилися через десять років.

У Зої були стосунки з актором Карлом Глусманом, за якого вона вийшла заміж 2019 року, але пара розлучилася 18 місяців потому.

Зараз Татум знімається в режисерському дебюті Зої під назвою "Острів кицьок", який ще не вийшов на екрани.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що батько Зої, співак Ленні Кравіц, проти її заміжжя з Ченнінгом. А ось її колишній вітчим Джейсон Момоа навпаки, підтримує плани Зої на весілля.