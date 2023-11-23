Каньє Вест та Б'янка Цензорі розійшлись - ЗМІ

Чутки про паузу в стосунках Каньє Веста та Б’янки Цензорі підтвердилися

46-річний американський репер Каньє Вест розбігся зі своєю пасією 28-річною архітектурною дизайнеркою Б’янкою Цензорі, повідомило видання The Sun.

За чутками, пара взяла паузу в стосунка, все через те, що родина Б’янки проти її обранця і дуже стурбована його відношенням до неї та командами, які він її змушує робити.

Пара одружилася у грудні 2022 року, в поспіхах після розлучення Каньє Веста з Кім Кардашьян. Ходили чутки, що раптове одруження репера з його обраницею сталося через релігійні міркування виконавця. Нібито, він дав обіцянку Кім не вступати в інтимні стосунки з жінками не будучи одруженим.

Після новини про одруження шанувальники пильно слідкували за парочкою. Неозброєним оком помітно, що репер керує молодою дівчиною, поговорють, навіть, що він обирає, що їй одягати та що можна їсти.

Джерела приближені до родини Б’янки стверджують, що батьки та рідні дівчини відразу були проти їх союзу, однак чим діло заходить далі тим ситуація ускладнюється. Те, що репер керує тим, що дівчина буде їсти, дуже обурює родину Б’янки. Нібито, саме це вплинуло на стосунки парочки.

Цікаво, що після одруження парочка була не розлучною, однак нещодавно дівчина сама повернулася зі спільного відпочинку. Зараз вона перебуває в Австрії без репера.

Інсайдери стверджують, що Каньє Вест повідомив, що нині хоче приділити весь свій час створенню музики, адже він дуже хоче випустити новий альбом із Ty Dollar $ign

Нагадаємо, Б'янка Цензорі вирвалася з-під контролю Каньє Веста і полетіла до Австралії.