60-річна Бриджит Нільсен розповіла про виховання п'ятирічної доньки

Після 13 років ЕКЗ актриса завагітніла в 54 роки. Зараз, у 60 років, вона каже, що бути матір'ю — це найкраще, що може бути на світі.

60-річна Бриджит (Брігітта) Нільсен, зірка фільмів "Руда Соня" і "Роккі 4", розповіла, як це — бути матір'ю в такому віці. Актрисі вдалося завагітніти в 54 роки після чотирьох синів. І зараз вона виховує доньку Фріду. Про це пише PEOPLE.

"Половина світу говорила про це, коли я завагітніла в 54 роки, включно з моїми чотирма старшими синами", — каже Нільсен, яка народила доньку Фріду, коли їй було 55 років.

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Бриджит Нільсен із донькою

"Але, по-перше, не існує такого поняття, як "занадто старий". Ми не говоримо цього чоловікам, у яких є діти у віці 60, 70 і навіть 80 років! Подивіться на Роберта Де Ніро. Йому 79 років, і в нього є 7-місячна дитина", — заявила актриса.

Нільсен стверджує, що її мудрість і вік роблять її чудовим батьком.

"Знаєте, як діти кажуть, що бабусі найкращі? Я відчуваю, що в мене є таке мислення та емоції. Зараз у мене є терпіння і трохи любові, і я думаю, це тому, що я в бабусиному віці", — пожартувала вона.

За її словами, коли вона була молодою мамою, їй часто доводилося поєднувати самотність, часті перельоти і зйомки з материнством. А тепер Фріда на першому місці.

Бриджит Нільсен із донькою

Нільсен, яка зараз живе в Марбельї, Іспанія, зі своїм 45-річним італійським чоловіком Маттіа Дессі (вони зустрілися, коли їй було 42, а йому 27), каже, що вона дуже задоволена тим, як склалося її життя в усіх відношеннях. Вона більше не п'є і не палить і має можливість присвятити все своє життя доньці.

Актриса зазначила, що вони з Дессі робили ЕКЗ протягом 13 років, перш ніж це спрацювало.

Бриджит Нільсен Нільсен і Маттіа Дессі Фото: Getty Images

"Лікар попередив мене, щоб я реалістично оцінювала свої шанси. Він сказав мені, що ймовірність завагітніти у мене становить два з половиною відсотки, тому, коли це нарешті сталося, це було просто приголомшливо. А потім був страх, тому що у свої 54 роки я піддавалася високому ризику", — зізналася вона.

Але за її словами, вона даремно переживала: вагітність була легкою.

Нагадаємо, Бриджит Нільсен була одружена чотири рази до п'ятого шлюбу з Дессі. Її другим чоловіком був Сильвестр Сталлоне. І це єдиний шлюб, який залишився бездітним.

У Нільсен — четверо синів. Старший, Джуліан, народився 1984 року від композитора Каспера Віндінга.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що культовий фільм "Руда Соня", який зробив Нільсен зіркою, перезнімуть у Голлівуді.