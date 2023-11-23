Підтримала Палестину: акторське агентство припинило співпрацю зі Сьюзан Сарандон

За останній час Сарандон відвідала кілька демонстрацій на підтримку Палестини і висловилася проти Ізраїлю.

Відома голлівудська акторка та лауреатка премій "Оскар" і BAFTA Сюзан Сарандон опинилася в центрі скандалу. Вона підтримала Палестину і відвідала кілька демонстрацій на її підтримку, після чого компанія United Talent Agency розірвала з нею співпрацю. Про це повідомляє Deadline з посиланням на представника агентства.

Володарка премії "Оскар" була присутня на кількох пропалестинських мітингах, де вона зробила кілька зауважень, зокрема заявивши: "Зараз багато людей бояться бути євреями і починають відчувати, як це — бути мусульманами в цій країні".

Сьюзан Сарандон на пропалестинському мітингу

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Вона також розмістила на X (Twitter) пропалестинський пост Роджера Вотерса з Pink Floyd, якого протягом багатьох років критикували за антисемітські висловлювання.

Виключення Сарандон з UTA є ще одним прикладом того, що відбувається останніми тижнями, коли агенції з добору талантів ухвалюють важкі рішення, коли йдеться про публічні заяви їхніх клієнтів або агентів про війну в Ізраїлі.

Минулого місяця співкерівник відділу кіно CAA Маха Дахіл пішла з ради директорів агентства після того, як розмістила в Instagram сторіз, у якому йшлося: "Наразі ви вчитеся, хто підтримує геноцид".

Нагадаємо, раніше актриса Джуліана Маргуліс заявила, що Голлівуд переживає сплеск антисемітизму з 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС вторглися в Ізраїль.

Маргуліс додала, що вона "розчарована" мовчанням і "намагається зрозуміти і розібратися, чому кожна людина в нашій галузі не встає на захист Ізраїлю".

"Я не розумію. Це шокує. Можливо, вони бояться? Я не знаю, чого вони бояться. Втрачаєте підписників? Для мене це просто божевілля. Послухайте, останнє, про що я думала у своєму житті, це, що я буду єдиною актрисою, яка виступає на захист євреїв. Я сподіваюся, що надихну інших людей вийти і висловитися, використовувати свій голос і використовувати свою платформу, щоб привернути увагу до цього", — сказала зірка.

Раніше актриса Галь Гадот організувала показ відеозапису звірств терористичного угруповання ХАМАС, скоєних під час вторгнення в Ізраїль 7 жовтня. Показ фільму було організовано в Музеї толерантності в Лос-Анджелесі. У підсумку довелося викликати поліцію, яка застосувала перцеві балончики, щоб розігнати агресивно налаштований натовп.