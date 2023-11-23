Меган Маркл зʼявилася на публіці у молочному жіночному образі (фото)

Дружина принца Гаррі знову одягнула годинник його покійної матері.

Меган Маркл зʼявилася на публіці в молочному костюмі під час відвідування некомерційної організації "Justice for Girls" у Ванкувері, Канада. Знімками з події організація ділиться у своєму Instagram.

42-річна герцогиня Сассекська була одягнена у светр з круглим вирізом відтінку слонової кістки, який вона заправила у свої широкі штани Ralph Lauren.

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Маркл доповнила монохромне вбрання вишуканими прикрасами, вибравши доступні сережки Edge of Ember (63 фунтів стерлінгів) і інкрустований діамантами браслет Lorraine Schwartz "Проти злого ока", який продається за 18 500 доларів.

Меган Маркл

Дружина принца Гаррі також носила свій годинник Cartier, який колись належав принцесі Діані, і який зараз коштує 22 300 доларів США.

Колишня акторка залишила своє довге чорне волосся розпущеним. Герцогиню бачили за розмовами із членами команди Justice for Girls про їхні благодійні ініціативи.

Меган Маркл

Канадська організація сприяє рівності, свободі від насильства та колоніалізму, а також здоров’ю та благополуччю дівчат-підлітків, які живуть у бідності, відповідно до місії благодійної організації.

"Justice for Girls були раді повторному візиту Меган, герцогині Сассекської", — зазначили на сторінці канадської організації.

Нагадаємо, Меган Маркл вийшла на публіку без принца Гаррі.

Також Фокус писав про появу принца Гаррі з дружиною на хокейному матчі.