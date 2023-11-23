Гʼю Джекман з ексдружиною здивували вчинком після розлучення

Після 27-річного шлюбу зіркова пара оголосила, що мирно розійдеться та завершить спільну історію.

55-річний австралійський актор Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс, 67, зробили несподіваний крок після того, як вони оголосили про розлучення у вересні 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Після 27 років шлюбу зіркова пара наголосила, що мирно закінчує свою спільну історію. Втім, двоє акторів, 55-річний Г'ю та 67-річна Деборра-Лі, напередодні відписалися одне від одного в Instagram.

Г’ю активно викладає пости в Instagram, ділячись різними аспектами свого життя в Нью-Йорку. Його публікації варіюються від випадкових прогулянок із режисером Шоном Леві до моментів відпочинку в Центральному парку та тренувань у спортзалі.

Наразі він підписаний лише на 32 людей.

Фото: Скриншот

Цікаво, що актор продовжує стежити в соцмережі за Блейк Лайвлі, Ніколь Кідман, Зендеєю, Дженніфер Гарнер, Біллі Айліш.

Гʼю Джекман та Деборра-Лі Фернесс Фото: Getty Images

Тим часом Деборра-Лі обрала більш закритий спосіб ведення соцмережі, перевівши свій обліковий запис Instagram у приватний режим. На акторку підписані лише 334 людини, поки за її колишнім чоловіком стежать понад 30 млн людей.

Гʼю Джекман

Нагадаємо, Гʼю Джекмана помітили на побаченні з таємничою незнайомкою.

Також Фокус писав про майбутні мемуари австралійського актора.