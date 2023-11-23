Ілона Гвоздьова та Антоніна Хижняк: як пройшла червоно-чорна прем'єра "Наполеона" в Києві (фоторепортаж)
Прем'єра "Наполеона" в Києві зібрала українських знаменитостей і медіа-особистостей на одній із найочікуваніших подій листопада.
Напередодні в Києві відбувся закритий допрем'єрний показ одного з найочікуваніших фільмів року "Наполеон" з Хоакіном Феніксом у головній ролі! Історична драма про тернистий шлях Бонапарта до влади, його тріумфальні злети і трагічні падіння, які дктально покажуть життя творця однієї з найбільших імперій в історії. Журналіст Фокуса побував на червоно-чорній прем'єрі фільму.
Успіхи імператора Наполеона на полях битв переказують у легендах. Його геній стратега і репутація нещадного імператора були настільки величними, що сім світових держав повинні були об'єднатися в єдину коаліцію, щоб перемогти його. Однак поза полем бою його одержимість дружиною Жозефіною визначала його життя так само, як битва на війні.
Червону доріжку прем'єри епічної історії відвідали КІЛІММЕН, Ілона Гвоздьова, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Ганна Маліновська, Олімпія Вайтмусташ, Олексій Трітенко, Євген Кот і Наталя Татаринцева, Анатолій Анатолійч і Юла, Олексій Кома.
За музичну атмосферу вечора відповідав DJ Саша Димов.
Раніше Фокус писав про закритий допрем'єрний показ документального фільму Алана Бадоєва "Довга доба".