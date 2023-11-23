55-річного Джеймі Фокса звинувачують у домаганнях і насиллі

Минуло 8 років, а жінка досі пам'ятає свою зустріч із зіркою.

Фанатка 55-річного американського актора Джеймі Фокса звинуватила його в домаганні та насиллі в одному з ресторанів Нью-Йорка. Таку інформацію оприлюднило видання ВВС.

Відомо, що подія відбулася 8 років тому в далекому 2015 році. Як стверджує жінка, вона зустрілася з актором в одному з нью-йоркських ресторанів. Оскільки вона впізнала актора, то без вагань підійшла до нього, аби попросити автограф. Джеймі не відмовив дівчині та навіть звернув увагу на її зовнішність і зробив комплімент.

За словами потерпілої, він заявив, що від неї дуже приємно пахне та вона має гарну фігуру. Жінка також помітила, що актор був нетверезим.

Потерпіла розповіла, що далі сталося, те, чого вона не очікувала: Фокс взяв її за руку та потягнув на задній майданчик даху.

Там актор почав притискати жінку до себе, заснув їй руки під топ і почав мацати її груди.

Тоді жінка спробувала піти від актора та помітила, що деякі присутні люди в ресторані бачили, що відбувається, але не стали встрягати й просто пішли.

Далі актор перейшов до насилля. Як стверджує жінка, він засунув їй руки в штани та двома пальцями поліз у піхву та задній прохід одночасно.

У цей час подруга потерпілої знайшла її в компанії Джеймі та зупинила те, що відбувалося.

Жінка стверджує, що після інциденту звернулася в медичний заклад за допомогою, адже відчула біль.

Уже згодом жінка подала в суд на актора та ресторан, у якому відбувся інцидент.

Цікаво, що на момент домагань актор був у стосунках із акторкою Кеті Голмс. Артисти розлучилися в травні 2019-го після шестирічного роману.

Попри те, що пройшло багато років, жінка переконує, що ситуація травмувала її психіку, та вимагає матеріальної компенсації. Сам актор поки ситуацію не коментує.

Нагадаємо, Микола Тищенко розлучається.