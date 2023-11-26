Меган Маркл показала ідеальне пальто на грудень 2023 (фото)
Королівська персона останнім часом робить ставку на світлі відтінки.
Меган Маркл продемонструвала ідеальне пальто на грудень 2023 року. Про це повідомляє Royal Fashion Police.
Напередодні принц Гаррі з дружиною під час ланчу у Ванкувері зустрілися з прихильниками. Цього дня герцогиня Сассекська обрала бежеве пальто "Леонарда" з поясом від американського бренду Ralph Lauren.
Його вартість становить $5,290 (майже 200 тисяч гривень). Втім, такий фасон та колір підійдуть практично до будь-якого образу. Вічну класику Меган поєднала зі штанами в тон та білою сорочкою.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
"Класична елегантність та краса!", "Завжди стильно, сучасно і просто. Подобається її вигляд", "я хочу це пальто", — реагують на нову модну появу герцогині підписники порталу про королівську моду.
Тим часом принц Гаррі, син британського короля Чарльза ІІІ, був у темних джинсах, сірій кофті та мокасинах з білою підошвою.
"І це сталося сьогодні під час ланчу", — прокоментували свою зустріч з королівськими персонами їхні фанати.
Нагадаємо, герцоги Сассекські хочуть воззʼєднатися з королівською родиною на різдвяні свята.
Також Фокус писав про кардиган Меган Маркл з квітковою аплікацією.