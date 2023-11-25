Звичайні канікули, або вихід у світ: журналісти розповіли про плани принца Луї на Різдво

Молодша дитина Кейт Міддлтон і принца Вільяма радує своїх шанувальників щоразу, коли з'являється на публіці.

Чи дебютує принц Луї на різдвяному заході зі своїми батьками, братами і сестрами наступного місяця? Таким питанням переймаються журналісти і шанувальники королівської сім'ї, яким полюбилися витівки і безпосередня поведінка молодшої дитини Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Про це пише People.

Принц Вільям вперше торік відвідав щорічну різдвяну церковну прогулянку з королівською родиною. І був присутній на різдвяній службі в церкві Святої Марії Магдалини 25 грудня 2022 року.

Принц Луї в Сандрінгемі минулого року Фото: Getty Images

На вихідних палац підтвердив, що Кейт Міддлтон проведе свій третій щорічний різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві 8 грудня. Після початку нової традиції 2021 року принцесу Уельську на заході підтримали принц Джордж і принцеса Шарлотта, її двоє старших дітей від принца Вільяма, торік — і цілком можливо, що принц Луї долучиться до свого великого дебюту на заході цього року.

Тоді як 10-річний принц Джордж і 8-річна принцеса Шарлотта вже кілька років супроводжують своїх батьків на королівських заходах, п'ятирічний принц Луї тільки нещодавно став досить дорослим для таких прогулянок.

Принц Луї тільки нещодавно почав виходити у світ із сім'єю Фото: Getty Images

Деякі ознаки того, що принц Луї буде на різдвяному концерті цього року, включають його відвідування деяких великих заходів за останні кілька місяців. Хоча Джордж і Шарлотта вперше відвідали щорічну різдвяну церковну прогулянку з членами королівської сім'ї тільки 2019-го, Луї дебютував на королівському заході тільки 2022-го.

Принц Луї також відвідав найбільшу подію в королівському календарі за останні роки: коронацію його діда короля Чарльза в травні.

Принц Луї на коронації дідуся Фото: Getty Images

Він приєднався до своїх батьків і принцеси Шарлотти в процесії у Вестмінстерському абатстві, тримаючись за руки зі своєю старшою сестрою.

Принц Джордж, як ми пам'ятаємо, був почесним пажем свого дідуся разом із трьома іншими хлопчиками.

Принц Луї та принцеса Шарлотта разом спостерігали за церемонією коронації, тихо перешіптуючись, коли щось привертало їхню увагу. Але в один цікавий момент камера зафіксувала, як принц Луї позіхає. Потім його повели, щоб він не занудьгував остаточно.

На першому концерті Royal Carols: Together At Christmas 8 грудня 2021 року Кейт здивувала глядачів своїм першим публічним виступом, зігравши партію на фортепіано. Кейт акомпанувала Тому Вокеру.

Торішня програма була присвячена пам'яті королеви Єлизавети, яка померла у вересні 2022 року у віці 96 років.

Цього року, як повідомила принцеса Уельська, концерт буде присвячений тим, хто працює, щоб підтримати немовлят, маленьких дітей і сім'ї в усьому Сполученому Королівстві, а також відзначатиме те, що символізує народження дитини.